Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan vs Australia T20 series in trouble fans unable to watch live matches on TV in Australia no deal till now
Pakistan vs Australia T20 सीरीज पर गहराया संकट, टीवी पर लाइव मैच नहीं देख पाएंगे फैंस

Pakistan vs Australia T20 सीरीज पर गहराया संकट, टीवी पर लाइव मैच नहीं देख पाएंगे फैंस

संक्षेप:

Pakistan vs Australia T20 series पर इस बात का संकट है कि दो देशों के बीच हो रही ये सीरीज में से एक देश में लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, क्योंकि 27 जनवरी तक कोई भी डील ब्रॉडकास्टिंग को लेकर ऑस्ट्रेलिया से नहीं हुई है।

Jan 27, 2026 09:43 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां टीम 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने वाली है। एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का टी20 वर्ल्ड कप के लिए ये ड्रेस रिहर्सल है। हालांकि, टी20 विश्व कप की टीम में शामिल 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 29 जनवरी से शुरू हो रही इस सीरीज में हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फिर भी टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहेगी। हालांकि, चौंकाने वाली बात ये है कि इस सीरीज को कोई भी ऑस्ट्रेलिया में अपने टीवी सेट्स पर लाइव नहीं देख पाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, 3 मैचों की इस टी20 सीरीज के लिए किसी भी ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर ने मीडिया राइट्स नहीं खरीदे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच 29 जनवरी को लाहौर में खेला जाएगा, लेकिन टेस्ट और T20 क्रिकेट में समर सीजन में जबरदस्त रेटिंग के बावजूद अभी तक किसी ब्रॉडकास्टर ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज दिखाने के राइट्स नहीं लिए हैं। आज यानी 27 जनवरी की सुबह तक भी कोई डील ब्रॉडकास्टिंग को लेकर नहीं हुई है। अगर आखिरी समय में कोई डील नहीं हुई तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के फैंस जैक एडवर्ड्स और महली बियर्डमैन जैसे उभरते सितारों को लाइव नहीं देख पाएंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े प्लेयर नहीं हैं। बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में कोई देखना नहीं चाहता। टाइमिंग भी एक बड़ी समस्या है।

टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और नाथन एलिस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे, लेकिन ये टी20 विश्व कप 2026 टीम का हिस्सा हैं। उधर, एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन इनसाइडर ने याहू स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया को बताया, "मुझे लगता है कि कुछ साफ आकर्षण के बावजूद पाकिस्तान सीरीज को ब्रॉडकास्टर के लिए बेचना थोड़ा मुश्किल होगा। मैच रात 10 बजे (AEDT) तक शुरू नहीं होंगे और ऑस्ट्रेलियाई टीम में कुछ बड़े नाम नहीं हैं, इसलिए स्टार पावर उतनी नहीं है। यह कहने के बाद, यह 2026 है और स्पोर्ट्स फैन अपनी पसंदीदा टीमों को दुनिया में कहीं भी खेलते हुए फॉलो करने के आदी हैं। उम्मीद है कि आखिरी मिनट में कुछ हो जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं लग रहा है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Pakistan vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |