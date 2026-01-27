Pakistan vs Australia T20 सीरीज पर गहराया संकट, टीवी पर लाइव मैच नहीं देख पाएंगे फैंस
Pakistan vs Australia T20 series पर इस बात का संकट है कि दो देशों के बीच हो रही ये सीरीज में से एक देश में लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, क्योंकि 27 जनवरी तक कोई भी डील ब्रॉडकास्टिंग को लेकर ऑस्ट्रेलिया से नहीं हुई है।
ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां टीम 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने वाली है। एक तरह से ऑस्ट्रेलिया का टी20 वर्ल्ड कप के लिए ये ड्रेस रिहर्सल है। हालांकि, टी20 विश्व कप की टीम में शामिल 5 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 29 जनवरी से शुरू हो रही इस सीरीज में हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फिर भी टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहेगी। हालांकि, चौंकाने वाली बात ये है कि इस सीरीज को कोई भी ऑस्ट्रेलिया में अपने टीवी सेट्स पर लाइव नहीं देख पाएगा।
दरअसल, 3 मैचों की इस टी20 सीरीज के लिए किसी भी ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टर ने मीडिया राइट्स नहीं खरीदे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच 29 जनवरी को लाहौर में खेला जाएगा, लेकिन टेस्ट और T20 क्रिकेट में समर सीजन में जबरदस्त रेटिंग के बावजूद अभी तक किसी ब्रॉडकास्टर ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज दिखाने के राइट्स नहीं लिए हैं। आज यानी 27 जनवरी की सुबह तक भी कोई डील ब्रॉडकास्टिंग को लेकर नहीं हुई है। अगर आखिरी समय में कोई डील नहीं हुई तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के फैंस जैक एडवर्ड्स और महली बियर्डमैन जैसे उभरते सितारों को लाइव नहीं देख पाएंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े प्लेयर नहीं हैं। बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में कोई देखना नहीं चाहता। टाइमिंग भी एक बड़ी समस्या है।
टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और नाथन एलिस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे, लेकिन ये टी20 विश्व कप 2026 टीम का हिस्सा हैं। उधर, एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन इनसाइडर ने याहू स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया को बताया, "मुझे लगता है कि कुछ साफ आकर्षण के बावजूद पाकिस्तान सीरीज को ब्रॉडकास्टर के लिए बेचना थोड़ा मुश्किल होगा। मैच रात 10 बजे (AEDT) तक शुरू नहीं होंगे और ऑस्ट्रेलियाई टीम में कुछ बड़े नाम नहीं हैं, इसलिए स्टार पावर उतनी नहीं है। यह कहने के बाद, यह 2026 है और स्पोर्ट्स फैन अपनी पसंदीदा टीमों को दुनिया में कहीं भी खेलते हुए फॉलो करने के आदी हैं। उम्मीद है कि आखिरी मिनट में कुछ हो जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं लग रहा है।"