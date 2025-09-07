Pakistan vs Afghanistan Tri Series final Live Streaming today know when where and how to watch PAK vs AFG live in India PAK vs AFG ट्राई सीरीज का फाइनल आज, जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan vs Afghanistan Tri Series final Live Streaming today know when where and how to watch PAK vs AFG live in India

PAK vs AFG ट्राई सीरीज का फाइनल आज, जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव

PAK vs AFG Live Streaming: पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला आज यानी रविवार, 7 सितंबर को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 08:37 AM
share Share
Follow Us on
PAK vs AFG ट्राई सीरीज का फाइनल आज, जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव

PAK vs AFG Live Streaming: पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला आज यानी रविवार, 7 सितंबर को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। आगामी एशिया कप 2025 को देखते हुए दोनों टीमों की नजरें इस मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट में कदम रखने पर होगी। एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है, इस टूर्नामेंट के जरिए सभी एशियाई टीमें अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां शुरू करेगी। इस ट्राई सीरीज में हिस्सा लेने वाली तीसरी टीम यूएई की थी, जो सभी चारों मुकाबलें हारकर बाहर हो गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस सीरीज में दो बार भिड़ंत हुई जिसमें दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता। आईए एक नजर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ट्राई सीरीज फाइनल से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

ये भी पढ़ें:एशिया कप में 1 टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन; PAK को कोहली से ज्यादा रोहित ने कूटा

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान टी20 ट्राई-सीरीज फाइनल लाइव टेलिकास्ट डिटेडल-

PAK वर्सेस AFG टी20 ट्राई-सीरीज फाइनल कब और कहां खेला जाएगा?

Pakistan vs Afghanistan ट्राई-सीरीज का फाइनल 7 सितंबर को शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान टी20 ट्राई-सीरीज फाइनल का टॉस कब होगा?

PAK वर्सेस AFG टी20 ट्राई-सीरीज फाइनल का टॉस भारतीय समयानुसार रात 8 बजे होगा, जबकि दोनों टीमें मैदान पर साढ़े 8 बजे खेलने उतरेंगी।

ये भी पढ़ें:कोहली-SKY से आगे निकले रजा, T20I में जीते इतने POTM के अवॉर्ड; ये खिलाड़ी नंबर-1

भारत में PAK वर्सेस AFG टी20 ट्राई-सीरीज फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान टी20 ट्राई-सीरीज फाइनल का सीधा प्रसारण FanCode ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा।

भारत में टीवी पर PAK बनाम AFG टी20 ट्राई-सीरीज फाइनल का लाइव टेलिकास्ट कहां देखें?

भारत में पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान मैच का लाइव टेलिक्साट नहीं होगा।

अफगानिस्तान टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, एएम गजनफर

पाकिस्तान टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, हसन अली, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर

Pakistan Cricket Team Afghanistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |