Pakistan vs Afghanistan Highlights 1st Match T20I Tri Series 2025 Rashid Khan stormy innings went in vain Salman Agha राशिद खान ने 243.75 SR के साथ पाकिस्तानी गेंदबाजों को कूटा, मगर अफगानिस्तान हारा; ये खिलाड़ी बना हीरो, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan vs Afghanistan Highlights 1st Match T20I Tri Series 2025 Rashid Khan stormy innings went in vain Salman Agha

राशिद खान ने 243.75 SR के साथ पाकिस्तानी गेंदबाजों को कूटा, मगर अफगानिस्तान हारा; ये खिलाड़ी बना हीरो

पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया। इस मैच में पाकिस्तान की जीत के हीरो कप्तान सलमान आगा रहे जिन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ा। मैच में राशिद खान की तूफानी बल्लेबाजी ने महफिल लूटी।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 05:48 AM
share Share
Follow Us on
राशिद खान ने 243.75 SR के साथ पाकिस्तानी गेंदबाजों को कूटा, मगर अफगानिस्तान हारा; ये खिलाड़ी बना हीरो

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के बीच इस समय ट्राई सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रनों से धूल चटाई। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने कप्तान सलमान आगा के अर्धशतक के दम पर अफगानिस्तान के सामने 183 रनों का टारगेट रखा था। इस स्कोर का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 143 के स्कोर पर ही सिमट गई। अफगानी कप्तान राशिद खान ने 243.75 के स्ट्राइक रेट के साथ 16 गेंदों पर 39 रनों की धुआंधार पारी खेली, मगर वह टीम को जीत नहीं दिला सके। हारिस रऊफ ने इस दौरान सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए।

ये भी पढ़ें:रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हराया, मदुशंका ने ली हैट्रिक

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत शानदार रही। पावरप्ले में टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बोर्ड पर लगाए। टॉप-3 बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तबदील नहीं कर पाए। साहिबजादा फरहान 10 बॉल 21 रन, सैम अयूब 14 रन और फखर जमन 20 के निजी स्कोर पर आउट हुए।

नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे कप्तान सलमान आगा ने ऐसी गलती नहीं की, उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए 36 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए। इस दौरान उन्हें लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों से अच्छा सपोर्ट मिला। पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 182 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही। फरीद अहमद ने दो विकेट चटकाए, वहीं राशिद-मुजीब समेत 4 गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला।

ये भी पढ़ें:DPL फाइनल में किंग्स ने मारी एंट्री, सिमरजीत ने राइडर्स के खिलाफ मारा पंजा

183 के स्कोर का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को पहला झटका शाहीन अफरीदी ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर इब्राहिम जदरान (9) को बोल्ड करके दिया। इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज ने 38, सेदिकुल्लाह अटल ने 23 और दरविश रसूली ने 21 रनों की छोटी-छोटी पारी खेल टीम को टारगेट के नजदीक पहुंचाने की कोशिश की।

हालांकि लोअर मिडिल ऑर्डर के फ्लाप रहने की वजह से अफगानिस्तान लड़खड़ा गया। राशिद खान ने 8वें नंबर पर आकर 1 चौके और 5 छक्कों की मदद से 39 रनों की पारी खेल टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाने की कोशिश की, मगर वह नाकाम रहे।

अफगानिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और 19.5 ओवर में पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए।

ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला आज पाकिस्तान और यूएई के बीच शारजाह में ही खेला जाना है।