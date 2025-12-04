श्रीलंका सीरीज के लिए पाकिस्तान में नए खिलाड़ियों की होगी एंट्री, बाबर-राउफ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। चयनकर्ता श्रीलंका के खिलाफ होने वाली आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम में नए और युवा चेहरों को शामिल करेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति श्रीलंका में सात से 11 जनवरी तक होने वाली तीन मैच की टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम में कुछ नए चेहरे शामिल कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर से जनवरी तक चलने वाली बिग बैश लीग में खेलने के लिए छह मुख्य खिलाड़ियों को एनओसी जारी कर रखी है। इसके बाद ही उसने श्रीलंका दौरे का कार्यक्रम बनाया।
यह पहला अवसर है जब पाकिस्तान के इतने खिलाड़ी बीबीएल में खेलेंगे। इन खिलाड़ियों में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मुहम्मद रिजवान, हसन अली, हारिस राउफ और शादाब खान शामिल हैं। रिजवान को छोड़कर अन्य सभी खिलाड़ी टी20 में पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहे हैं।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीमों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अनुबंधित करने की अनुमति देने से पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि वे पूरे सत्र के लिए उपलब्ध रहेंगे। एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा, ‘‘क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी के बीच यह सहमति थी कि दिसंबर में पाकिस्तान को कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलना है और जनवरी के अंतिम सप्ताह तक खिलाड़ी पूरे बिग बैश टूर्नामेंट में खेल सकते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल गई है।’’
पीसीबी ने फखर जमां, हसन नवाज़ और नसीम शाह को भी एमिरेट्स लीग में खेलने की अनुमति दे दी है, लेकिन यह टूर्नामेंट श्रीलंका में होने वाली सीरीज से पहले समाप्त हो जाएगा। वनडे और टी20 टीम के पूर्व कप्तान रिजवान को दिसंबर 2024 के बाद से राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने सबसे छोटे प्रारूप के लिए राष्ट्रीय टीम में नहीं चुना है और ऐसे में यह खिलाड़ी बीबीएल को बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। रिजवान ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे बिग बैश में अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा है और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सभी का ध्यान आपकी तरफ जाता है।’’