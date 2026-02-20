पाकिस्तान खुद खेला T20 वर्ल्ड कप 2026, लेकिन बांग्लादेश को पकड़ाया वनडे सीरीज का 'झुनझुना'
पाकिस्तान ने खुद तो श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप 2026 खेला और भारत के खिलाफ मैच भी खेला, लेकिन बांग्लादेश को अब वनडे सीरीज का 'झुनझुना' पकड़ाया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है।
T20 World Cup 2026 में बांग्लादेश की टीम नहीं खेली, क्योंकि उनकी सरकार ने उनको टूर्नामेंट से हटने के लिए कहा था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि बांग्लादेश की टीम को भारत में सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। तीन सप्ताह तक आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच खींचतान चली, लेकिन बांग्लादेश भारत में खेलने के लिए राजी नहीं हुआ। इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। यहां तक कि बांग्लादेश का समर्थन करते हुए पाकिस्तान ने भी टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी थी और बाद में भारत से मैच नहीं खेलने का ऐलान भी सरकार ने किया था। हालांकि, कुछ दिनों के बाद ये फैसला पाकिस्तान की सरकार ने पलट दिया और भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ। पाकिस्तान ने तो टी20 विश्व कप की मलाई खा ली, लेकिन बांग्लादेश को अब वनडे सीरीज का झुनझुना पकड़ा दिया है।
दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने शुक्रवार 20 फरवरी की शाम को इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने भी इस बात की पुष्टि की। दोनों क्रिकेट बोर्ड की सहमति पर इस सीरीज का शेड्यूल भी फिक्स हो गया है। टी20 विश्व कप 2026 के बाद 11 मार्च से इस तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम का पूरा शेड्यूल बता दिया है।
ये भी पढ़ेंः आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया ने निकाला ओमान का कचूमर, लेकिन श्रीलंका से सीधे जाना होगा अपने देश
पाकिस्तान की टीम सोमवार 9 मार्च को बांग्लादेश पहुंचेगी, जबकि मंगलवार 10 मार्च को ट्रेनिंग करेगी। अगले दिन यानी बुधवार 11 मार्च को ढाका के शेर ए बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। दूसरा और तीसरा वनडे मैच भी इसी मैदान पर खेला जाना है। शुक्रवार 13 मार्च को दूसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच और रविवार 15 मार्च को आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच दोनों देशों के बीच खेला जाएगा। जुलाई 2025 के बाद ये दूसरा दौरा पाकिस्तान की टीम का बांग्लादेश का है, जिसे मेजबान टीम ने -1 से जीता था।
वनडे सीरीज झुनझुना क्यों है?
दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जब बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने का आदेश दिया था तो बांग्लादेश ने अपने यहां आईपीएल पर बैन लगा दिया था और भारत में टी20 विश्व कप खेलने के लिए मना कर दिया था। बाद में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खूब उकसाया। एक तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के झांसे में आ गया और उन्होंने टूर्नामेंट से पीछे हटने का फैसला किया, जिसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस 3 मैचों की वनडे सीरीज से कितनी ही भरपाई की जा सकती है? ये आपको भी पता होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें