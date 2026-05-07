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पाकिस्तान खेलेगा त्रिकोणीय सीरीज, इन 2 देशों का मिलने वाला है साथ; वनडे सीरीज का भी ऐलान

May 07, 2026 10:34 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पाकिस्तान में इस साल के आखिर में वनडे ट्राई सीरीज खेली जा सकती है। इंग्लैंड और श्रीलंका के बोर्ड के साथ पाकिस्तान की बातचीत चल रही है। अक्टूबर के आखिर में इस सीरीज का आयोजन होने की उम्मीद है। 

पाकिस्तान खेलेगा त्रिकोणीय सीरीज, इन 2 देशों का मिलने वाला है साथ; वनडे सीरीज का भी ऐलान

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी समय के बाद कुछ बड़े देशों के बीच ट्राई सीरीज यानी त्रिकोणीय श्रृंखला शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच इस साल के आखिर में वनडे ट्राई सीरीज खेली जा सकती है। पाकिस्तान, इग्लैंड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ट्राई-नेशन सीरीज को लेकर लगभग एकमत हो गए हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इसी साल अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में इसका आयोजन हो सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस त्रिकोणीय सीरीज के लिए जगहें फाइनल की जा रही हैं, जिसके बाद शेड्यूल को संबंधित क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर किया जाएगा और आपसी सलाह के बाद एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। इसके अलावा श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे के दौरान दो टेस्ट और तीन T20 मैच भी शेड्यूल किए जाने की संभावना है। पाकिस्तान इस त्रिकोणीय सीरीज की मेजबानी कर सकता है।

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आमतौर पर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्राई सीरीज अब देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि क्रिकेट का कैलेंडर बहुत ज्यादा व्यस्त नजर आता है। तीन देशों का एक ही समय पर फ्री होना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि, करीब 15 साल पहले तक त्रिकोणीय सीरीज का खूब चलन था, लेकिन अब इक्का-दुक्का ही वनडे ट्राई सीरीज देखने को मिलती हैं।

ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज

इसके अलावा पाकिस्तान के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस महीने आने वाली है। 3 मैचों की वनडे सीरीज के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। 30 मई को पहला वनडे खेला जाएगा, जबकि 2 जून को दूसरा और 4 जून को तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आयोजित होगा। पहला मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच रावलपिंडी में, जबकि बाकी के दोनों मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित होंगे। इन मैचों के दौरान क्या फैंस को स्टेडियम में जाने की अनुमति होगी? ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि पीएसएल के लीग फेज के सभी मैच बंद दरवाजों के पीछे हुए थे।

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अपने तीनों ग्रुप स्टेज के मैच भी पाकिस्तान में खेले थे। हालांकि, उनमें से दो मैच बारिश की वजह से रद्द हो गए थे। यह सीरीज IPL के खत्म होने के आसपास शुरू होने वाली है। यही कारण है कि वनडे टीम के कप्तान पैट कमिंस समेत कई सीनियर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि आईपीएल 31 मई तक चलने वाला है। एक नई टीम पाकिस्तान जा सकती है। पिछले साल अक्टूबर में भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद यह ऑस्ट्रेलिया की टीम का पहला ODI असाइनमेंट होगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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