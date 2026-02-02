Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan to boycott T20 World Cup match against India has this happened before in an ICC tournament know precedents
पाकिस्तान करेगा भारत के खिलाफ विश्व कप मैच का बायकॉट, क्या ICC टूर्नामेंट में पहले भी ऐसा हुआ है?

पाकिस्तान करेगा भारत के खिलाफ विश्व कप मैच का बायकॉट, क्या ICC टूर्नामेंट में पहले भी ऐसा हुआ है?

संक्षेप:

अगर पाकिस्तान टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है तो ऐसा पहली बार नहीं होगा जब किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में किसी प्रतिद्वंद्वी विशेष या फिर जगह विशेष पर खेलने से इनकार किया हो। अतीत में भी कुछ बार ऐसा हो चुका है।

Feb 02, 2026 11:05 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टी20 विश्व कप से बांग्लादेश का पत्ता कट चुका है और उसकी जिद से स्कॉटलैंड की किस्मत खुल गई। जो टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी उसे अचानक उसमें खेलने का मौका मिल गया। बांग्लादेश का पत्ता कटने के बाद पाकिस्तान ने नखरे दिखाने शुरू किए। वर्ल्ड कप के बहिष्कार की गीदड़भभकी दी लेकिन अब उसने अपने औपचारिक तौर पर फैसला किया है कि टूर्नामेंट तो खेलेगा लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला ग्रुप मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है जिसमें आईसीसी की तरफ से निलंबन, आर्थिक जुर्माना जैसे कदम शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अगर पाकिस्तान विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है तो ऐसा पहली बार नहीं होगा जब किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में किसी प्रतिद्वंद्वी विशेष या फिर जगह विशेष पर खेलने से इनकार किया हो। अतीत में भी कुछ बार ऐसा हो चुका है। आइए जानते हैं कि पहले कब इस तरह की स्थितियां पैदा हुईं? तब क्या उन टीमों के खिलाफ आईसीसी की तरफ से कार्रवाई हुई? अगर हुई तो किस तरह की कार्रवाई हुई?

न्यूजीलैंड ने केन्या में नहीं खेला विश्व कप मैच

2003 में वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने की थी। तब न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों से केन्या में खेलने से इनकार कर दिया था। उसने आईसीसी से नैरोबी में होने वाले अपने मैच को शिफ्ट करने की मांग की लेकिन उनकी मांग ठुकरा दी गई। नतीजा ये हुआ कि केन्या को वॉकओवर मिला। न्यूजीलैंड को अंक गंवाने पड़े।

ये भी पढ़ें:वे फिर से हारना नहीं चाहते; WC पर पाकिस्तानी पैंतरे पर अनुराग ठाकुर का तंज

जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप मैच खेलने नहीं पहुंचा इंग्लैंड

2003 के ही वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने हरारे में जिम्बाब्वे से खेलने से इनकार कर दिया था। वजह ये थी कि रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व वाले जिम्बाब्वे के तत्कालीन शासन और ब्रिटिश सरकार के संबंधों में काफी कड़वाहट थी। इंग्लैंड ने आईसीसी से हरारे में होने वाले अपने मैच को जिम्बाब्वे से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी लेकिन ये मांग ठुकरा दी गई। इंग्लैंड मैच खेलने नहीं पहुंचा तो जिम्बाब्वे को वॉकओवर मिल गया। अंकों का नुकसान इंग्लैंड को काफी भारी पड़ा और टीम वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर हो गई।

ये भी पढ़ें:PCB समाधान निकाले वरना…इंडिया मैच का बॉयकॉट करने पर ICC ने पाकिस्तान को चेताया

जिम्बाब्वे ने 2009 के टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया था

2009 का टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ। जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के रिश्तों में कड़वाहट तब भी जारी ही थी। तब जिम्बाब्वे ने आईसीसी के साथ बातचीत करके विश्व कप से अपनी टीम ही हटा ली क्योंकि ब्रिटेन उनके खिलाड़ियों को वीजा ही नहीं देता। समझौते के तहत जिम्बाब्वे को आईसीसी की तरफ से पूरी फीस मिली और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को विश्व कप में खेलने का मौका मिला।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान ने किया बॉयकॉट, फिर भी भारत को जाना पड़ेगा कोलंबो; जानिए वजह

1996 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने श्रीलंका में नहीं खेले मैच

1996 के वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया। तब श्रीलंका में अशांति थी और लिट्टे की गतिविधियां चरम पर थीं। 1996 के विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान ने की थी। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीमें अपने ग्रुप मैचों के लिए श्रीलंका नहीं गईं और उन्हें अंक गंवाने पड़े। संयोग से उस बार विश्व कप श्रीलंका ने जीता।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
India Vs Pakistan T20 World Cup 2026 T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।