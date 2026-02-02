पाकिस्तान करेगा भारत के खिलाफ विश्व कप मैच का बायकॉट, क्या ICC टूर्नामेंट में पहले भी ऐसा हुआ है?

संक्षेप: अगर पाकिस्तान टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है तो ऐसा पहली बार नहीं होगा जब किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में किसी प्रतिद्वंद्वी विशेष या फिर जगह विशेष पर खेलने से इनकार किया हो। अतीत में भी कुछ बार ऐसा हो चुका है।

टी20 विश्व कप से बांग्लादेश का पत्ता कट चुका है और उसकी जिद से स्कॉटलैंड की किस्मत खुल गई। जो टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी उसे अचानक उसमें खेलने का मौका मिल गया। बांग्लादेश का पत्ता कटने के बाद पाकिस्तान ने नखरे दिखाने शुरू किए। वर्ल्ड कप के बहिष्कार की गीदड़भभकी दी लेकिन अब उसने अपने औपचारिक तौर पर फैसला किया है कि टूर्नामेंट तो खेलेगा लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला ग्रुप मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है जिसमें आईसीसी की तरफ से निलंबन, आर्थिक जुर्माना जैसे कदम शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अगर पाकिस्तान विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता है तो ऐसा पहली बार नहीं होगा जब किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में किसी प्रतिद्वंद्वी विशेष या फिर जगह विशेष पर खेलने से इनकार किया हो। अतीत में भी कुछ बार ऐसा हो चुका है। आइए जानते हैं कि पहले कब इस तरह की स्थितियां पैदा हुईं? तब क्या उन टीमों के खिलाफ आईसीसी की तरफ से कार्रवाई हुई? अगर हुई तो किस तरह की कार्रवाई हुई?

न्यूजीलैंड ने केन्या में नहीं खेला विश्व कप मैच 2003 में वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने की थी। तब न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों से केन्या में खेलने से इनकार कर दिया था। उसने आईसीसी से नैरोबी में होने वाले अपने मैच को शिफ्ट करने की मांग की लेकिन उनकी मांग ठुकरा दी गई। नतीजा ये हुआ कि केन्या को वॉकओवर मिला। न्यूजीलैंड को अंक गंवाने पड़े।

जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप मैच खेलने नहीं पहुंचा इंग्लैंड 2003 के ही वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने हरारे में जिम्बाब्वे से खेलने से इनकार कर दिया था। वजह ये थी कि रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व वाले जिम्बाब्वे के तत्कालीन शासन और ब्रिटिश सरकार के संबंधों में काफी कड़वाहट थी। इंग्लैंड ने आईसीसी से हरारे में होने वाले अपने मैच को जिम्बाब्वे से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी लेकिन ये मांग ठुकरा दी गई। इंग्लैंड मैच खेलने नहीं पहुंचा तो जिम्बाब्वे को वॉकओवर मिल गया। अंकों का नुकसान इंग्लैंड को काफी भारी पड़ा और टीम वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर हो गई।

जिम्बाब्वे ने 2009 के टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया था 2009 का टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ। जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के रिश्तों में कड़वाहट तब भी जारी ही थी। तब जिम्बाब्वे ने आईसीसी के साथ बातचीत करके विश्व कप से अपनी टीम ही हटा ली क्योंकि ब्रिटेन उनके खिलाड़ियों को वीजा ही नहीं देता। समझौते के तहत जिम्बाब्वे को आईसीसी की तरफ से पूरी फीस मिली और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को विश्व कप में खेलने का मौका मिला।