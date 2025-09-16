अगर मांग पूरी नहीं हुई तो... हैंडशेक विवाद पर पाकिस्तान ने दी एशिया कप के बहिष्कार की धमकी

पाकिस्तान ने आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को तत्काल एशिया कप से हटाने की मांग की है। उसका आरोप है कि उन्होंने ही टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान को भारतीय कप्तान से हाथ नहीं मिलाने को कहा था। इतना ही नहीं, उसने धमकी दी है कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है।

एशिया कप में रविवार को मैच के बाद भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों का पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ नहीं मिलाने पर पीसीबी भड़का हुआ है। पहले तो उसने टीम इंडिया के खिलाफ मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को औपचारिक शिकायत सौंपी। बाद में आईसीसी से मैच रेफरी पायक्रॉफ्ट को ही हटाने की मांग कर दी। अब उसने नया पैंतरा चलते हुए धमकी दी है कि अगर आईसीसी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप के पैनल से बाहर नहीं करती तो पाकिस्तान टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आरोप है कि पायक्रॉफ्ट ने ही टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों को हाथ नहीं मिलाने का निर्देश दिया था। इसे लेकर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने आईसीसी से पायक्रॉफ्ट को तत्काल प्रभाव से एशिया कप से हटाने की मांग की है।

पीसीबी का आरोप है, 'मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने टॉस के दौरान कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वह अपने भारतीय समकक्ष से हाथ न मिलाएं। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने विरोध दर्ज कराया है और इस व्यवहार को खेल भावना के खिलाफ बताया है।'

एशिया कप में पाकिस्तान का अगला मैच यूएई के खिलाफ 17 सितंबर को है।

सारा विवाद तब शुरू हुआ जब रविवार के मैच में टॉस के दौरान भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने हाथ तक नहीं मिलाया। भारत ने एकतरफा मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की। सूर्यकुमार यादव 47 और शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच जीतने के बाद भारतीय कप्तान अपने साथी बल्लेबाज दुबे के साथ सीधे भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कुछ देर तक हाथ मिलाने का इंतजार किया लेकिन सूर्या और दुबे ने हाथ नहीं मिलाया।

भारत के बाकी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी मैच खत्म होने के बाद ग्राउंड में नहीं पहुंचे। उन्होंने ड्रेसिंग रूम से निकलर सीढ़ियों पर सूर्या और दुबे का स्वागत किया। इस दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े लेकिन कोई भी खिलाड़ी उनकी तरफ नहीं बढ़ा। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद होने पर वे लौट आए।