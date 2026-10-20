ODI ट्राई सीरीज में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 87 रनों से रौंदा, 21 वर्षीय खिलाड़ी ने बल्ले और गेंद दोनों से किया कमाल
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मंगलवार को उम्दा प्रदर्शन करते हुए ट्राई सीरीज में इंग्लैंड को 87 रनों से करारी शिकस्त दी है। 303 रनों के लक्ष्य को डिफेंड करते हुए मेजबान टीम ने इंग्लैंड को 215 रनों पर समेट दिया। 21 वर्षीय खिलाड़ी अराफत मिन्हास ने अर्धशतक जड़ा और 6 विकेट चटकाए।
पाकिस्तान की सरजमीं पर इंग्लैंड-पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेली जा रही वनडे ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में मंगलवार को मेजबान पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 87 रनों से बुरी तरह हराया है। रावलपिंडी में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 302/9 रन बनाए और इंग्लिश टीम के सामने 303 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। हालांकि, अंग्रेजी टीम अराफात मिन्हास और साथी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 38.4 ओवर में 215 रन बनाकर आउट हो गई। मिन्हास ने इस मुकाबले में ऑलराउंड प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने बल्ले से तेज अर्धशतक निकाला उसके बाद 6 महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किए।
दोपहर में शुरू हुए इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहला विकेट फखर जमान के रूप में शून्य के स्कोर पर गिरा। दूसरा विकेट 31 रनों के स्कोर पर आउट हुआ। तीसरा और चौथा विकेट भी क्रमश: 59 और 81 के स्कोर पर आउट हुआ। 133 रनों पर पाकिस्तान के पांच विकेट गिर गए थे। हालांकि, 6वें विकेट के लिए हसन नवाज और अराफत मिन्हास ने 78 रनों की साझेदारी की। 211 पर 6वां विकेट गिरने के बाद फहीम अशरफ और अराफत मिन्हास के बीच 49 गेंदों में 72 रनों की साझेदारी हुई। इन दो बड़ी साझेदारियों और कुछ छोटी साझेदारियों की वजह से पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवरों में 300 का आंकड़ा पार कर लिया। हसन नवाज ने सर्वाधिक 79 (74) रन बनाए। अराफत मिन्हास ने 59 (58) रनों की पारी खेली। बाबर आजम ने 34 (52) और साद बेग ने 35 (54) रन बनाए। फहीम अशरफ ने 39 (26) रन बनाए। फखर जमान 0, साइम अयूब 8, सलमान आगा 16, शाहिन अफरीदी 10 और नसीम शाह-हारिस रऊफ ने 1 और 4 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से सन्नी बेकर ने 3, गस एटकिंसन ने 2 विकेट के लिए। विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद और सैम करन को 1-1 विकेट हासिल हुए।
303 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। सलामी बल्लेबाज टॉम बैंटन और बेन डकेट ने पहले विकेट के लिए 91 रनों की साझेदारी की। हालांकि, बेन डकेट के आउट होने के बाद विकेटों की झड़ी लग गई और एक के बाद एक नियमित अंतराल पर अंग्रेजी बल्लेबाज पवेलियन लौटते रहे। इंग्लैंड के लिए टॉम बैंटन ने सबसे ज्यादा 57 (53) रन बनाए। बेन डकेट के बल्ले से 45 (46) रन निकले। जो रूट ने 33 (35) रन बनाए। सैम करन ने 27 (39) रनों की पारी खेली। जॉर्डन कॉक्स ने 18 (16) और विल जैक्स ने 19 (24) रन बनाए। इनके अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं पार कर सका। जेमी ओवरटन 1, गस एटकिंसन 7, आदिल राशिद 0, सन्नी बेकर 1, कप्तान हैरी ब्रुक ने 5 रन बनाए। इंग्लैंड की पूरी टीम 38.4 ओवर में 215 रन बनाकर पवेलियन लौट गई।
21 वर्षीय अराफात मिन्हास ने किया दमदार प्रदर्शन
इंग्लैंड को 87 रनों से शिकस्त देने में पाकिस्तानी गेंदबाजी यूनिट का अहम योगदान रहा। अराफत मिन्हास ने तो जैसे कहर ही बरपा दिया। 21 वर्षीय इस युवा खिलाड़ी ने पहले बल्ले से अर्धशतक जड़ने के बाद जब गेंद हाथ में थामी तो विकटों की झड़ी लगा दी। उन्होंने 8.4 ओवर की गेंदबाजी में 40 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। कप्तान शाहिन शाह अफरीदी ने 7 ओवर में 36 रन दिए हालांकि, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। हारिस रऊफ ने 6 ओवर में 32 रन देकर दो विकेट और नसीम शाह ने 7 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। सैम अयूब और फहीम अशरफ को कोई विकेट नहीं मिला लेकिन ये दोनों गेंदबाज भी कियायती रहे। एक ने 8 ओवर में 47 रन खर्चे तो दूसरे ने 2 ओवर में 14 रन दिए। अराफत मिन्हास के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अब तक इस ट्राई सीरीज में सिर्फ दो मुकाबले खेले हैं जिसमें दोनों में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। पहले मुकाबले में 18 अक्टूबर को मेजबान टीम ने श्रीलंका को 37 रनों से हराया और अब 20 अक्टूबर को इंग्लैंड को 87 रनों से शिकस्त दे दी है। तीसरा मुकाबला, गुरुवार 22 अक्टूबर को इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इस सीरीज का फाइनल मुकाबला 31 अक्टूबर को होगा, जिसमें टॉप-2 टीमें खेलेंगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।