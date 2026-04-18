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पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हुआ ऐलान, मार्च में रिटायरमेंट लेने वाले खिलाड़ी को बनाया हेड कोच

Apr 18, 2026 11:24 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पीसीबी ने अगले महीने होने वाले बांग्लादेश दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के इस टेस्ट स्क्वॉड में चार नए चहरों को शामिल किया गया है।

पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हुआ ऐलान, मार्च में रिटायरमेंट लेने वाले खिलाड़ी को बनाया हेड कोच

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अगले महीने होने वाले बांग्लादेश दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के इस टेस्ट स्क्वॉड में चार नए चहरों को शामिल किया गया है। वहीं टीम का हेड कोच सरफराज अहमद को बनाया गया है, जिन्होंने पिछले महीने मार्च में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। सरफराज ने पाकिस्तान के कप्तान के तौर पर दो ICC टाइटल जीते – ICC U19 वर्ल्ड कप 2006 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017, उन्होंने पांच महीने पहले मेंटर/मैनेजर के तौर पर पाकिस्तान U19 को ACC मेन्स U19 एशिया कप टाइटल भी जिताया था। वह इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पाकिस्तान शाहीन्स सीरीज के मेंटर/मैनेजर भी थे।

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सरफराज के अलावा, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक और उमर गुल क्रमशः बैटिंग और बॉलिंग कोच के तौर पर काम करेंगे।

8 और 16 मई से शुरू होने वाले दो टेस्ट मैचों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 16 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का ऐलान किया है। शान मसूद टेस्ट टीम को लीड करते रहेंगे, जबकि चार अनकैप्ड खिलाड़ी – अब्दुल्ला फजल, अमद बट, अजान अवैस और मुहम्मद गाजी गोरी को टीम में जगह मिली है। चारों में से सिर्फ घोरी को इंटरनेशनल अनुभव है, उन्होंने पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में एक ODI खेला था।

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PCB ने एक बयान में कहा कि टीम - उन टीमों को छोड़कर जिनकी टीमें PSL 2026 में हिस्सा ले रही हैं - 27 अप्रैल से कराची में एक कैंप में हिस्सा लेगी, जो 1 मई को खत्म होगा। PSL के खिलाड़ी अपनी टीमों के कैंप खत्म होने पर कैंप में शामिल होंगे। टीम 2 मई को बांग्लादेश के लिए उड़ान भरेगी, और जिन खिलाड़ियों की टीमें 3 मई को होने वाले PSL फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, वे तुरंत उसके बाद बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे।

बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम

शान मसूद (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अमद बट, अज़ान अवैस, बाबर आज़म, हसन अली, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहज़ाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिज़वान (विकेट कीपर), मुहम्मद गाज़ी गोरी (विकेट कीपर), नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी।

पाकिस्तान के बांग्लादेश दौरे का शेड्यूल 2026

पहला टेस्ट- ढाका में, 8 मई से

दूसरा टेस्ट- सिलहट में, 16 मई से

यह दोनों टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान 5वें तो बांग्लादेश 8वें नंबर पर है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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