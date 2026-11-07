श्रीलंका सीरीज से पहले पाकिस्तान टेस्ट टीम में बड़ा फेरबदल, 3 अनकैप्ड की एंट्री; 2 प्लेयर रिलीज
Pakistan Test squad for Sri Lanka Series: पाकिस्तान ने श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम में बदलाव किया है। तीन अनकैप्ड प्लेयर्स की किस्मत चमक गई है।
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सोमवार (9 नवंबर) से रावलपिंडी में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने श्रीलंका सीरीज से पहले बाबर आजमी की अगुवाई वाली टेस्ट टीम में बड़ा फेरबदल किया है। पाकिस्तान टेस्ट टीम में चार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तीन अनकैप्ड प्लेयर्स (जिन्होंने इंटरनेशनल मैच नहीं खेला) की एंट्री हुई है। बोर्ड ने दो खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला किया है। स्क्वॉड अब 14 से बढ़कर 16 खिलाड़ियों का हो गया है।
उस्मान और फजल को रिलीज किया गया
श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर आमिर जमाल, पेसर अली शब्बीर, बल्लेबाज मुहम्मद तय्यब आरिफ और पेस बॉलर साकिब खान को पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। तय्यब, शब्बीर और साकिब को पहली बार पाकिस्तान टीम में चुना गया है। तीनों अनकैप्ड 4-6 नवंबर तक इस्लामाबाद क्लब में पैट्रन XI बनाम श्रीलंका प्रैक्टिस मैच में खेले थे। अली उस्मान और अब्दुल्ला फजल को टेस्ट स्क्वॉड से रिलीज कर दिया गया है।'' आमिर ने पाकिस्तान के लिए नौ टेस्ट, तीन वनडे और छह टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वह हाल ही में प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I में प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे थे। उन्होंने 32 रन देकर सात विकेट चटकाए और 55 रन बनाकर मैच का पासा पलटा। वह मार्खोर IT सॉल्यूशंस टीम में थे। उन्होंने कायदे-ए-आजम ट्रॉफी गोल्ड के शुरुआती राउंड में लाहौर व्हाइट्स के लिए 74 और 23 रन बनाने के अलावा तीन विकेट लिए।
तय्यब ने इस टूर्नामेंट में 727 रन बनाए
वहीं, दाएं हाथ के बल्लेबाज तय्यब ने डिपार्टमेंटल फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट में भी असरदार रहे। उन्होंने किंग्समेन एकेडमी के लिए पहले सीजन में सात मैचों में 66.09 की औसत से 727 रन बनाए, जिसमें तीन शतकीय पारियां हैं। 19 साल के तेज गेंदबाज शब्बीर ने आठ फर्स्ट-क्लास मैचों में 22 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में तीन विकेट लिए थे। साकिब ने कायदे-ए-आजम ट्रॉफी 2025-26 में कराची ब्लूज को टाइटल जिताने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नौ मैचों में 20.60 की औसत से 47 शिकार किए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन देकर सात विकेट रहा।
श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम: बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अली शब्बीर, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद गाजी गोरी (विकेट कीपर), मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद ताहा, मुहम्मद तैयब आरिफ, रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, समीर मिन्हास, साकिब खान, सऊद शकील।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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