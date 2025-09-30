पाकिस्तान की टेस्ट टीम का ऐलान, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान की वापसी; नसीम शाह बाहर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो गया है। शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हो गई है, लेकिन बाबर आजम अभी भी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं।

पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमिटी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगले महीने शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। सिलेक्शन कमिटी ने 18 सदस्यीय टीम चुनी है। पाकिस्तान की टीम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत अपनी पहली सीरीज 12 अक्टूबर से खेलने उतरेगी। अभी के लिए 18 सदस्यीय टीम चुनी गई है, लेकिन पहले टेस्ट से पहले कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाएगा। ये जानकारी खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है।

शान मसूद आगे भी टेस्ट टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। तीन अनकैप्ड प्लेयर्स को टीम में शामिल किया गया है, जिनमें आसिफ अफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नजीर का नाम शामिल है। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के अलावा बल्लेबाज बाबर आजम और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान की टीम में वापसी हो गई है, जबकि नसीम शाह को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है। हालांकि, बाद में टीम में और बदलाव होने की संभावना है।

आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 ​​की चैंपियन दक्षिण अफ्रीका, 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहले टेस्ट में पाकिस्तान से भिड़ेगी, जबकि दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद 3-3 मैचों की टी20 और वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। प्री-सीरीज कैंप के लिए खिलाड़ी आज से बुधवार 8 अक्टूबर तक रेड बॉल टीम के मुख्य कोच अजहर महमूद और एनसीए के कोचों के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग लेंगे। हाल ही में संपन्न टी20 एशिया कप में खेलने वाले खिलाड़ी 4 अक्टूबर को टीम से जुड़ेंगे।