PCB को मुंह की खानी पड़ी, कप्तान शान मसूद ने ठुकराया ये ऑफर; बोले- न्याय नहीं हो पाएगा

संक्षेप: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तान शान मसूद ने सलाहकार बनने का ऑफर ठुकरा दिया है।

पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने पीसीबी के ‘अंतरराष्ट्रीय एवं खिलाड़ी मामलों के सलाहकार’ का पद लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि देश के लिए खेलते समय वह इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। पिछले महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मसूद को इस आश्वासन के साथ पद की पेशकश की थी कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्हें निदेशक का स्थायी पद दिया जाएगा।

यह पहली बार है जब किसी मौजूदा टेस्ट कप्तान को पीसीबी ने नौकरी की पेशकश की है। विचार यह था कि मसूद अपनी शिक्षा और प्रबंधन पृष्ठभूमि के साथ दोनों जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। खिलाड़ी के करीबी सूत्र ने कहा कि काफी सोचने के बाद मसूद ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को बता दिया था कि वह एक साथ दोनों जिम्मेदारियों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।

सूत्र ने कहा, ‘‘शान ने बताया कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से पहले 2026 और 2027 में पाकिस्तान का टेस्ट कार्यक्रम काफी व्यस्त है और वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं और टीम को फाइनल में पहुंचने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा कि मसूद ने पीवीबी प्रमुख नकवी से अनुरोध किया कि उन्हें अपनी क्रिकेट जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी जाए और वह क्रिकेट छोड़ने के बाद बोर्ड के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।