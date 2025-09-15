विवाद के बीच पाकिस्तान के कोच माइक हेसन का दावा- हमारी टीम हाथ मिलाने के लिए तैयार थी, मगर…

पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना पक्ष रखा है। माइक हेसन ने कहा है कि हम भारतीय टीम से हाथ मिलाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर लिए।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओर से भारतीय टीम के खिलाड़ियों द्वारा हाथ ना मिलाने के विवाद पर बयान आया है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने कहा है कि हम हाथ मिलाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर लिए। हम पहले से ही निराश थे और इस तरह का व्यवहार देखकर और भी ज्यादा निराश हो गए। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इस मैच में 7 विकेट से हराया है।

पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जाहिर है, हम खेल के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। हमें निराशा हुई कि हमारी विरोधी टीम ने ऐसा नहीं किया। हम वहां हाथ मिलाने गए और वे पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे। मैच के लिए यह एक निराशाजनक तरीका था। एक ऐसे मैच में जहां हम अपने खेलने के तरीके से निराश थे, लेकिन निश्चित रूप से हम हाथ मिलाने के लिए तैयार थे।"

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 के मैच के टॉस के दौरान भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था, जबकि मैच जीतने के बाद कप्तान सूर्या अपने साथी बल्लेबाज शिवम दुबे के साथ पाकिस्तान की टीम से बिना हाथ मिलाए मैदान से बाहर चले गए थे। बाद में भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया था।