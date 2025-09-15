Pakistan Team Head coach Mike Hesson on no handshakes post match says we were ready to shake hands at end of the game विवाद के बीच पाकिस्तान के कोच माइक हेसन का दावा- हमारी टीम हाथ मिलाने के लिए तैयार थी, मगर…, Asia-cup Hindi News - Hindustan
विवाद के बीच पाकिस्तान के कोच माइक हेसन का दावा- हमारी टीम हाथ मिलाने के लिए तैयार थी, मगर…

पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने हैंडशेक कॉन्ट्रोवर्सी पर अपना पक्ष रखा है। माइक हेसन ने कहा है कि हम भारतीय टीम से हाथ मिलाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर लिए।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 09:15 AM
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओर से भारतीय टीम के खिलाड़ियों द्वारा हाथ ना मिलाने के विवाद पर बयान आया है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने कहा है कि हम हाथ मिलाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर लिए। हम पहले से ही निराश थे और इस तरह का व्यवहार देखकर और भी ज्यादा निराश हो गए। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इस मैच में 7 विकेट से हराया है।

पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हेसन ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "जाहिर है, हम खेल के अंत में हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। हमें निराशा हुई कि हमारी विरोधी टीम ने ऐसा नहीं किया। हम वहां हाथ मिलाने गए और वे पहले ही चेंजिंग रूम में जा चुके थे। मैच के लिए यह एक निराशाजनक तरीका था। एक ऐसे मैच में जहां हम अपने खेलने के तरीके से निराश थे, लेकिन निश्चित रूप से हम हाथ मिलाने के लिए तैयार थे।"

ये भी पढ़ें:भारत को अभी तक क्यों नहीं मिला सुपर-4 का टिकट, क्या पाकिस्तान हो सकता है बाहर?

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 के मैच के टॉस के दौरान भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था, जबकि मैच जीतने के बाद कप्तान सूर्या अपने साथी बल्लेबाज शिवम दुबे के साथ पाकिस्तान की टीम से बिना हाथ मिलाए मैदान से बाहर चले गए थे। बाद में भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लिया था।

पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी इंतजार करते रहे कि भारतीय खिलाड़ी हैंडशेक के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में पाकिस्तान की टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच प्रेंजेटेशन सेरेमनी में भी आने से इनकार कर दिया। इस पूरे ड्रामे को लेकर माइक हेसन ने कहा है कि उनकी टीम निराश है कि वह अच्छा नहीं खेले, जबकि भारतीय टीम ने जो किया, उससे और भी ज्यादा निराशा उनको हुई।

