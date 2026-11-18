पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 227 रन की बढ़त, श्रीलंका के तीन विकेट 74 रन पर गिरे, पूरी डे रिपोर्ट पढ़िए
पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी सरजमीं पर खली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। श्रीलंका पर मेजबान टीम ने 227 रनों की बढ़त बना रखी है। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद मैच की क्या स्थिति है, विस्तार से जानिए।
श्रीलंका के शीर्षक्रम के बल्लेबाज एक बार फिर तेज आक्रमण का सामना नहीं कर सके और पाकिस्तान ने दूसरे और आखिरी टेस्ट में बुधवार को अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली।
पहली पारी में श्रीलंका की टीम 227 रन से पिछड़ गई थी और दूसरे दिन उसके दूसरी पारी के तीन विकेट 74 रन पर निकल गए। गाजी गोरी के पहले टेस्ट अर्धशतक और रजाउल्लाह के 32 गेंद में 42 रन की मदद से पाकिस्तान ने 325 रन बनाये। लाहिरू कुमारा ने पांच और असिता फर्नांडो ने तीन विकेट लिये। गोरी ने 54 रन बनाये जबकि रजाउल्लाह अर्धशतक से आठ रन से चूक गए।
पाकिस्तान को आखिरी सत्र में झटका लगा जब तेज गेंदबाज साकिब खान पहले स्पैल में लाहिरू उदारा (सात) का विकेट लेने के बाद चोटिल होकर मैदान से चले गए । रजाउल्लाह ने दिनेश चांदीमल (0) को पगबाधा आउट किया । वहीं, आमिर जमाल ने कामिंदु मेंडिस को पहली स्लिप में लपकवाया । खराब रोशनी के कारण खेल समय से पहले रोके जाने तक पासिंदु सूरियाबंदारा (18) और धनंजय डिसिल्वा (24) क्रीज पर थे। पहले टेस्ट में धीमी ओवर गति के लिये श्रीलंका के 15 अंक काटे गये और पाकिस्तान को पांच अंक का जुर्माना लगा। श्रीलंका के खिलाड़ियों को मैच फीस का 50 फीसदी और पाकिस्तान को 25 फीसदी जुर्माना भरना पड़ा।
पहला टेस्ट मैच हुआ था ड्रॉ
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। उस मुकाबले में मेजबान टीम के नए खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। एक साथ चार खिलाड़ियों का डेब्यू कराया गया था। पाकिस्तान ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 434 रनों पर पारी घोषित की थी। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 446 रन बना दिए थे। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 284 रन 8 विकेट पर बनाए थे और पारी घोषित कर दी थी। हालांकि, इसके बाद मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया था।
श्रीलंका की टीम 9 अक्टूबर से पाकिस्तान के दौरे पर है। उसका यह दौरा आधिकारिक तौर पर 23 नवंबर को समाप्त होगा। पाक टीम के खिलाफ श्रीलंका ने तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेली, जिसे मेजबान टीम ने 2-1 से अपने नाम किया। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच को कौन जीतता है देखने वाली बात होगी। जो भी इस टेस्ट मैच को अपने नाम करेगा सीरीज जीत लेगा। पाकिस्तान मौजूदा समय में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की लिस्ट में सबसे आखिरी स्थान पर है। ऐसे में वह अपनी निम्नतर स्थिति में सुधार की कोशिश करेगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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