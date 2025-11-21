जिम्बाब्वे की श्रीलंका पर धमाकेदार जीत, पॉइंट्स टेबल में ऐसी उथल-पुथल देख पाकिस्तान भी दंग
Pakistan T20I Tri Series 2025 Points Table- जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को धूल चटाकर पॉइंट्स टेबल में उथल-पुथल मचा दी है। श्रीलंका पर 67 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज कर जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया है।
Pakistan T20I Tri Series 2025 Points Table- पाकिस्तान में जारी टी20 ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार, 20 नवंबर की रात श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। इस मैच में जिम्बाब्वे ने 67 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज कर ना सिर्फ श्रीलंका को बल्कि पाकिस्तान को भी हैरान कर दिया। जिम्बाब्वे को पाकिस्तान के हाथों पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, मगर श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने जोरदार वापसी की। जिम्बाब्वे की इस जीत के हीरो कप्तान सिकंदर रजा रहे जिनके ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दम पर टीम यह बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रनों का टारगेट दिया था, जिसके सामने श्रीलंका 95 रनों पर ही ढेर हो गया।
जिम्बाब्वे की इस जीत से टी20 ट्राई सीरीज की पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल मच गई है। पहला मैच हारकर जिम्बाब्वे की टीम इस मैच से पहले तीसरे पायदान पर थी, मगर अब श्रीलंका पर शानदार जीत दर्ज कर उन्होंने पाकिस्तान से नंबर-1 का ताज छीन लिया है।
जी हां, जिम्बाब्वे का नेट रन रेट इस जीत के बाद +1.471 का हो गया है, जो पाकिस्तान (+0.460) से काफी बेहतर है। वहीं श्रीलंकाई टीम तीसरे पायदान पर है।
बता दें, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे तीनों टीमों को एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलने के मौके मिलेंगे, जिसके बाद फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों का फैसला होगा।
पाकिस्तान टी20 ट्राई सीरीज पॉइंट्स टेबल 2025
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|1.
|जिम्बाब्वे
|2
|1
|1
|0
|2
|+1.471
|2.
|पाकिस्तान
|1
|1
|0
|0
|2
|+0.460
|3.
|श्रीलंका
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.350
कैसा रहा ZIM vs SL मैच?
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बोर्ड पर लगाए। कोई बल्लेबाज इस दौरान अर्धशतक नहीं जड़ पाया, मगर सभी ने अपना-अपना योगदान दिया। कप्तान सिकंदर रजा ने 47 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 49 रन बनाए। श्रीलंका के लिए गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा चमके जिन्होंने 3 विकेट चटकाए, वहीं इशान मलिंगा को 2 सफलताएं मिली।
169 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दोनों सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (0) और कुसल मेंडिस (6) सस्ते में पवेलियन लौटे। पावरप्ले में श्रीलंका का स्कोर मात्र 25 रन था। इसके बाद भी उनकी बैटिंग यूनिट नहीं संभली और 52 के स्कोर पर तो आधी टीम पवेलियन में थी। कप्तान दासुन शनाका ने जरूर 34 रन बनाए, मगर दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। श्रीलंकाई टीम मात्र 95 के स्कोर पर सिमट गई और जिम्बाब्वे ने यह मैच 67 रनों के अंतर से जीता।