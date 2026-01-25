पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में हुए 7 बदलाव, कप्तान भी बदला; इन खिलाड़ियों की लगी लौटरी

संक्षेप: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 खिलाड़ियों के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले टीम में कप्तान समेत 7 बदलाव हुए हैं। मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ का भी पत्ता कटा है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान टी20 टीम का ऐलान कर दिया है। पिछले टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। ऐसे में इस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वॉड में कप्तान 7 बड़े बदलाव हुए हैं। बाबर आजम जैसे सीनियर खिलाड़ियों को स्क्वॉड में रखा गया है, वहीं मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है।

आजम खान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद रिजवान को इस बार पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है। यह सभी 2024 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वॉड में सलमान अली आगा,फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान और उस्मान तारिक को शामिल किया गया है। सलमान अली आगा टीम की अगुवाई करेंगे।

2026 पाकिस्तान टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।

2024 पाकिस्तान टीम: बाबर आजम (कप्तान), अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सईम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान

इन 7 खिलाड़ियों की हुई एंट्री- सलमान अली आगा,फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक