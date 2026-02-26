होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
पाकिस्तान कैसे T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकता है? ये आखिरी उम्मीद बाकी

Feb 26, 2026 06:31 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
न्यूजीलैंड की श्रीलंका पर 61 रनों की धमाकेदार जीत ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है। अगर न्यूजीलैंड अपना सुपर-8 का आखिरी मैच हारता है तो ही पाकिस्तान सुपर-8 में पहुंच सकता है, मगर उसके लिए भी एक शर्त है।

टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की रेस बेहद रोमांचक हो गई है। न्यूजीलैंड ने अपने दूसरे सुपर-8 मुकाबले में श्रीलंका को 61 रनों से हराकर ना सिर्फ टूर्नामेंट से बाहर किया है, बल्कि खुद की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी मजबूत किया है। मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप सुपर-8 पॉइंट्स टेबल में 3 अंकों के साथ फिलहाल इंग्लैंड के बाद दूसरे पायदान पर है। न्यूजीलैंड का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा था। ग्रुप-2 में मौजूद पाकिस्तान की टीम अभी भी सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है, मगर अब उनकी किस्मत खुद के हाथों में नहीं है। आईए जानते हैं पाकिस्तान कैसे टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकता है।

पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए दुआओं की सबसे ज्यादा जरूरत है।

पाकिस्तान का सुपर-8 का आखिरी मैच श्रीलंका से 28 फरवरी को है। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए पाकिस्तान को सबसे पहले इस मैच में जीत दर्ज करनी होगी।

वहीं इससे पहले 27 फरवरी को न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी इंग्लैंड की टीम से भिड़ना है। अगर इस मुकाबले में कीवी टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है तो पाकिस्तान सीधा-सीधा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। वहीं अगर कीवी टीम को हार का सामना करना पड़ता है तो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ जाएगी।

न्यूजीलैंड की हार के बाद पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी ताकि वह कीवी टीम के बराबर 3 अंकों तक पहुंच सके। इसके अलावा सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नेट रन रेट का भी ध्यान रखना होगा।

फिलहाल न्यूजीलैंड का नेट रन रेट +3.050 का है, जबकि पाकिस्तान का -0.461 का। न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड से हारता है तो इसका असर उनके नेट रन रेट पर भी पड़ेगा, ऐसे में पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ जीत और नेट रन रेट दोनों को ध्यान में रखकर खेलना होगा।

- अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड 15 रन से जीतता है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 55 रन से हराना होगा।

- अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड 1 रन से जीतता है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 69 रन से हराना होगा।

