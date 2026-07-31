पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, फ्रैक्चर के चलते बाहर हुआ ये स्टार प्लेयर
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से खेला जाना है। मगर इससे पहले मेहमान टीम को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कप्तान शान मसूद फ्रैक्चर के चलते दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं।
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला रविवार, 2 अगस्त से खेला जाना है। इस मैच से पहले मेहमान टीम पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व कप्तान और मुख्य बल्लेबाज शान मसूद फ्रैक्चर के कारण यह टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाना है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार मसूद की बाईं इंडेक्स फिंगर में फ्रैक्चर हुआ है, जिस वजह से वह दूसरे टेस्ट के चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। टीम के मेडिकल पैनल के स्कैन और क्लिनिकल असेसमेंट के बाद गुरुवार को PCB ने उनकी गैरमौजूदगी की पुष्टि की।
कब चोटिल हुए थे शान मसूद?
सीरीज के पहले टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग के दौरान जेडन सील्स का सामना करते हुए मसूद की इंडेक्स फिंगर में चोट लग गई थी। मसूद ने इस टेस्ट में अपने करियर का 7वां शतक लगाया था, मगर पाकिस्तान को 90 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।
वह चौथे दिन की सुबह फील्डिंग पर नहीं उतरे, और 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के 53 रन पर 6 विकेट पर संघर्ष करने पर नंबर 8 पर बैटिंग करने आए। मसूद 3 रन पर एक लेंथ बॉल को ड्राइव करने की कोशिश में पॉइंट पर कैच आउट हो गए, और उन्होंने एक हाथ से ही बैटिंग की, जिससे उनके बाएं हाथ पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ सका।
शान मसूद की वापसी तय नहीं
मसूद के मैदान पर लौटने का टाइमलाइन पक्का नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज की शुरुआत में उनके खेलने पर शक है। PCB ने कहा कि "19 अगस्त से लीड्स में शुरू होने वाले पहले इंग्लैंड टेस्ट के लिए उनकी अवेलेबिलिटी उनकी रिकवरी और क्लिनिकल प्रोग्रेस पर निर्भर करेगी"। हालांकि, मसूद वेस्टइंडीज में टीम के साथ रहेंगे, और टीम के साथ इंग्लैंड भी जाएंगे।
कौन लेगा प्लेइंग XI में शान मसूद की जगह?
पाकिस्तान के पास वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए मसूद की जगह लेने के लिए तीन बैटर हैं, क्योंकि उन्होंने अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को शामिल करके अपनी बैटिंग को मजबूत किया है। ये दोनों बैटर तब आए जब अब्दुल्ला फजल शुरुआती टेस्ट से एक दिन पहले पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे। इन दोनों के अलावा, पाकिस्तान के पास टीम में अनकैप्ड अवैस जफर भी हैं, जो दाएं हाथ के मिडिल-ऑर्डर बैटर हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें