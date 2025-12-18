वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वॉड का हुआ ऐलान, भारत से हारने वाला संभालेगा कमान

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan squad For U19 World Cup 2026 Announced Farhan Yousaf who lost to India will Lead The Team
Dec 18, 2025 04:47 pm IST
पाकिस्तान ने गुरुवार को जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया। यही 15 सदस्यीय टीम जिम्बाब्वे में ट्राई सीरीज भी खेलेगी। 19 वर्षीय बल्लेबाज फरहान यूसुफ पाकिस्तान की कमान संभालेंगे। यूसुफ के नेतृत्व में पाकिस्तान टीम इन दिनों अंडर-19 एशिया कप 2025 में खेल रही है। यूसुफ ब्रिगेड को भारत ने एशिया कप में 90 रनों से रौंदा था।

पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 16 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा। पाकिस्तान ग्रुप बी का हिस्सा है, जिसमें इंग्लैंड के अलावा जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड है। भारत ग्रुप ए में है। ऐसे में चिर चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण में भिड़ंत देखने को नहीं मिलेगी।

ये भी पढ़ें:भारत ने पाकिस्तान का निकाला कचूमर, U19 एशिया कप में 90 रनों से हराया

पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में सिर्फ एक बदलाव किया। पाकिस्तान ने स्क्वॉड में बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद हुजैफा की जगह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज उमर जैब को शामिल किया है। दाएं हाथ के पेसर अली रजा एक बार फिर 50 ओवर के अंडर-19 वर्ल्ड कप में एक्शन में होंगे।

रजा ने टूर्नामेंट के 2024 संस्करण में शानदार प्रदर्शन किया था। उस समय सिर्फ 15 साल के रजा ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34 रन देकर 4 विकेट लिए थे। पेसर ने टूर्नामेंट में सिर्फ तीन मैचों में नौ विकेट लिए थे। बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मेजबान जिम्बाब्वे की टक्कर होगी। यह सीरीज 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी।

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वॉड: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान (उपकप्तान), अब्दुल सुभान, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, मोहम्मद शायन (विकेटकीपर), नकाब शफीक, समीर मिन्हास, उमर जैब, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम।

नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व: अब्दुल कादिर, फरहानुल्लाह, हसन खान, इब्तिसाम अजहर, मोहम्मद हुजैफा।

ट्राई सीरीज शेड्यूल

25 दिसंबर - जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्ता, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

27 दिसंबर - अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान, हरारे स्पोर्ट्स क्लब

31 दिसंबर - जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्ता, सनराइज़ स्पोर्ट्स क्लब

2 जनवरी - पाकिस्तान बनाम अफगानिस्ता, सनराइज़ स्पोर्ट्स क्लब

4 जनवरी - जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, ओल्ड हरारियंस स्पोर्ट्स क्लब

6 जनवरी - फ़ाइनल, ओल्ड हरारियंस स्पोर्ट्स क्लब

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026

16 जनवरी – पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

19 जनवरी – पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

22 जनवरी – जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

24 जनवरी से 1 फरवरी – सुपर 6 मैच

3 फरवरी – पहला सेमीफाइनल, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो

4 फरवरी – दूसरा सेमीफाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

6 फरवरी – फाइनल, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे

Pakistan Cricket Team
