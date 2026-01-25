पाकिस्तान की बॉयकॉट की धमकी फुस्स, टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड किया घोषित; बाबर आजम पर खाया तरस

Cricket Logo
Pakistan Squad for T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपने स्कॉड का ऐलान कर दिया है। अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम को टीम में शामिल किया गया है।

Jan 25, 2026 01:20 pm IST
Pakistan T20 World Cup 2026 Squad: पाकिस्तान की बॉयकॉट की धमकी फुस्स हो गई है। पाकिस्तान ने रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपना स्कॉड घोषित कर दिया। सलमान आगा 15 सदस्यीय टीम की कमान संभालेंगे। खराब फॉर्म के बावजूद अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम को स्कॉड में शामिल किया गया है। वह हाल ही में टी20 क्रिकेट में खराब फॉर्म से जूझते हुए नजर आए। स्टार पेसर हारिस रऊफ और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया। बाबर की तरह रिजवान भी ऑस्ट्रेलिया मे बिग बैश लीग (बीबीएल) में फ्लॉप रहे थे।

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना वाला टी20 वर्ल्ड कप सात फरवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम अपने सभी मैच श्रीलंका की सरजमीं पर खेलेगी। 2009 सबसे छोटे फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम ग्रुप ए का हिस्सा है, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन भारत, नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया है। पाकिस्तान सात फरवरी को पहले मैच में नीदरलैंड्स से भिड़ेगा। वहीं, पाकिस्तान और भारत के बीच हाई वोल्टेज मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होगा।

हारिस रऊफ की गैरमौजूदगी में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर पर तेज गेंदबाजी का दारोमदार होगा। स्पिन विभाग का जिम्मा अबरार अहमद के कंधों पर होगा। शादाब खान अहम भूमिका निभाएंगे। स्क्वॉड में शादाब समेत फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज जैसे ऑलराउंडर हैं। बाबर के अलावा फखर जमान, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब और सलमान आगामी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मुख्य बल्लेबाज होंगे। उस्मान खान को बैकअप विकेटकीपर हैं।

पाकिस्तान ने लगभग वैसी ही चुनी है, जो 29 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20I सीरीज खेलेगी। टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में सिर्फ सलमान मिर्जा का नाम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चीफ मोहसिन नकवी ने शनिवार को अपनी टीम के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर सस्पेंस बढ़ दिया था। उन्होंने बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से हटने के बाद कहा कि पाकिस्तान टीम की भागीदारी पर अंतिम फैसला देश की सरकार करेगी। बता दें कि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत की यात्रा से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया।

टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए पाकिस्तान का स्कॉड: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक।

