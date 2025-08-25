Pakistan squad for ICC Womens Cricket World Cup 2025 announced Fatima Sana to captain side for the first time in ODI WC वर्ल्ड कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान, फातिमा सना हैं कप्तान; इमन नया चेहरा, Cricket Hindi News - Hindustan
वर्ल्ड कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान, फातिमा सना हैं कप्तान; इमन नया चेहरा

आयरलैंड के खिलाफ T20I मैच में डेब्यू करने वाली बल्लेबाज इमन फातिमा को भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप के लिए फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया है।

लाहौर Mon, 25 Aug 2025 12:15 PM
हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के एक मैच के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाली बल्लेबाज इमन फातिमा को भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम में जगह मिली है। फातिमा सना इस टीम की कप्तानी करेंगी, जो पहली बार किसी वनडे विश्व कप में टीम की कमान संभालेंगी। बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम इस मेगा इवेंट के लिए चुनी है। इमन फातिमा ने मई में पाकिस्तान के नेशनल टी20 टूर्नामेंट में भी शानदार प्रदर्शन किया था।

उनके अलावा नतालिया परवेज (आठ वनडे, 24 टी20), रमीन शमीम (आठ वनडे, 11 टी20), सदफ शमास (15 वनडे, 12 टी20), सादिया इकबाल (27 वनडे, 50 टी20), शवाल जुल्फिकार (तीन वनडे, नौ टी20) और सईदा आरूब शाह (दो वनडे, 15 टी20) भी पहली बार विश्व कप खेलेंगी। आरूब, शवाल और इमन ने 2023 में अंडर 19 टी20 विश्व कप खेला था। पिछले विश्व कप में पाकिस्तान के लिए खेल चुकी 23 वर्ष की सना 30 सितंबर से दो नवंबर तक होने वाले टूर्नामेंट में पहली बार कप्तानी करेंगी।

आईसीसी क्वालीफायर खेल चुकी पाकिस्तानी टीम में दो बदलाव करते हुए गुल फिरोजा और नजीहा अल्वी की जगह इमन और सदफ को शामिल किया गया है। फिरोजा, अल्वी, तुबा हसन, उम्म ए हनी और वहीदा अख्तर रिजर्व खिलाड़ी होंगे। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज और बांग्लादेश को हराकर क्वालीफायर में शीर्ष रहकर टूर्नामेंट में जगह पाई है। पाकिस्तानी टीम सारे ग्रुप मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेलेगी। अगर पाकिस्तान 29 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल और दो नवंबर के फाइनल में जगह बनाता है तो वे भी कोलंबो में होंगे। यही टीम 16 से 22 सितंबर तक लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेगी।

पाकिस्तान की टीम इस प्रकार है

फातिमा सना (कप्तान), मुनीबा अली सिद्दीकी, आलिया रियाज, डायना बेग, इमन फातिमा, नशरा सुंधू, नतालिया परवेज, ओमैमा सोहेल, रमीन शमीन, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज, सईदा आरूब शाह।

रिजर्व: गुल फिरोजा, नजीहा अल्वी, तुबा हसन, उम्म ए हनी और वहीदा अख्तर

