Pakistan spinner Mohammad Nawaz was at his lethal best in the T20 tri series final vs Afghanistan a Hat trick and a Fife पाकिस्तानी गेंदबाज ने फाइनल में काटा बवाल, अफगानिस्तान के खिलाफ ली हैट्रिक और खोला पंजा
Pakistan spinner Mohammad Nawaz was at his lethal best in the T20 tri series final vs Afghanistan a Hat trick and a Fife

पाकिस्तानी गेंदबाज ने फाइनल में काटा बवाल, अफगानिस्तान के खिलाफ ली हैट्रिक और खोला पंजा

पाकिस्तान टीम के गेंदबाज मोहम्मद नवाज ने टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल में बवाल काटा। अफगानिस्तान के खिलाफ नवाज ने हैट्रिक ली और फिर पंजा खोला। अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 07:55 AM
पाकिस्तानी गेंदबाज ने फाइनल में काटा बवाल, अफगानिस्तान के खिलाफ ली हैट्रिक और खोला पंजा

अफगानिस्तान के खिलाफ T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में मोहम्मद नवाज ने पहले तो बल्ले से पाकिस्तान की टीम को मैच में आगे किया और फिर गेंद से बवाल काटा। मोहम्मद नवाज पाकिस्तान की टीम के लिए टी20 ट्राई सीरीज के इस फाइनल में सबसे बड़े हीरो रहे। नवाज ने पहले तो 21 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 25 रन बनाए और फिर बाद में एक हैट्रिक के साथ पंजा खोला और टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका अदा की। अफगानिस्तान की टीम महज 66 रन बनाकर ढेर हो गई और खिताबी मैच 75 रनों से हार गई।

मोहम्मद नवाज ने पावरप्ले का आखिरी ओवर किया और दो विकेट आखिरी की दो गेंदों पर निकाले। पांचवीं गेंद पर उन्होंने दरविश रसूली को lbw आउट किया और अगली गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई को मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद जब वे अगला ओवर लेकर आए तो पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान को चलता किया और पाकिस्तान के लिए मैच में जीत लगभग पक्की कर दी। अब स्कोर 32 रन पर 5 विकेट हो चुका था। नवाज ने इस तरह अपनी हैट्रिक पूरी की।

ये भी पढ़ें:Asia Cup से पहले पाकिस्तान ने जीती T20 ट्राई सीरीज, अफगानिस्तान 66 रन पर ढेर

इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद नवाज ने करीम जनत को भी चलता किया और फिर खतरनाक मोड में नजर आ रहे अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान का भी विकेट लिया और इस तरह उनका पांच विकेट हॉल इस मैच में पूरा किया। बल्ले और गेंद से इस मैच में दमदार प्रदर्शन करने के लिए वे प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

वहीं, 5 मैचों में 120 रन और 10 विकेट निकालने के लिए उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका ये पहला फाइव विकेट हॉल है। वे सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज थे। अब देखना ये है कि एशिया कप में उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा।

