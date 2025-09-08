पाकिस्तानी गेंदबाज ने फाइनल में काटा बवाल, अफगानिस्तान के खिलाफ ली हैट्रिक और खोला पंजा

पाकिस्तान टीम के गेंदबाज मोहम्मद नवाज ने टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल में बवाल काटा। अफगानिस्तान के खिलाफ नवाज ने हैट्रिक ली और फिर पंजा खोला। अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

अफगानिस्तान के खिलाफ T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में मोहम्मद नवाज ने पहले तो बल्ले से पाकिस्तान की टीम को मैच में आगे किया और फिर गेंद से बवाल काटा। मोहम्मद नवाज पाकिस्तान की टीम के लिए टी20 ट्राई सीरीज के इस फाइनल में सबसे बड़े हीरो रहे। नवाज ने पहले तो 21 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 25 रन बनाए और फिर बाद में एक हैट्रिक के साथ पंजा खोला और टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका अदा की। अफगानिस्तान की टीम महज 66 रन बनाकर ढेर हो गई और खिताबी मैच 75 रनों से हार गई।

मोहम्मद नवाज ने पावरप्ले का आखिरी ओवर किया और दो विकेट आखिरी की दो गेंदों पर निकाले। पांचवीं गेंद पर उन्होंने दरविश रसूली को lbw आउट किया और अगली गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजई को मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद जब वे अगला ओवर लेकर आए तो पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान को चलता किया और पाकिस्तान के लिए मैच में जीत लगभग पक्की कर दी। अब स्कोर 32 रन पर 5 विकेट हो चुका था। नवाज ने इस तरह अपनी हैट्रिक पूरी की।

इसी ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद नवाज ने करीम जनत को भी चलता किया और फिर खतरनाक मोड में नजर आ रहे अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान का भी विकेट लिया और इस तरह उनका पांच विकेट हॉल इस मैच में पूरा किया। बल्ले और गेंद से इस मैच में दमदार प्रदर्शन करने के लिए वे प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।