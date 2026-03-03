होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लॉयन्स की सीरीज हुई रद्द, PCB ने किया कंफर्म; आखिर क्या है वजह?

Mar 03, 2026 07:31 pm IST कराची, भाषा
पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लॉयन्स की सीरीज रद्द हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इसकी पुष्टि कर दी है। सीसीज को खाड़ी देशों में बढ़े तनाव के कारण रद्द किया गया है।

पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लॉयन्स के बीच अबु धाबी में चल रही सीमित ओवरों की मौजूदा सीरीज को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद खाड़ी देशों में बढ़े तनाव और सैन्य कार्रवाई के कारण रद्द कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीमित ओवरों का दौरा पूरा कर चुकी पाकिस्तान की महिला टीम भी सोमवार से जोहानिसबर्ग में फंसी हुई है क्योंकि पश्चिम एशिया में विमान सेवा बाधित होने की वजह से उन्हें स्वदेश वापसी के लिए कोई उड़ान नहीं मिल पा रही है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) से सलाह के बाद अबु धाबी में सीमित ओवरों की सीरीज रद्द कर दी गई है। प्रवक्ता ने कहा, ''दोनों टीम अबु धाबी से पहली उपलब्ध उड़ान से रवाना होंगी।'' दोनों टीम के बीच सीमित ओवरों की सीरीज के तीन टी20 मैच और दो वनडे मैच पूरे हो चुके थे जबकि तीन वनडे बाकी थे। इंग्लैंड लॉयन्स ने सभी पांच मैच आसानी से जीते थे।

ये भी पढ़ें:मिसाइल हमलों के बीच दुबई में फंसे जॉनी बेयरेस्टो, सता रहा सुरक्षा का डर

अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान पर मिसाइल हमलों के बाद वायु क्षेत्र बंद होने की वजह से कई देशों को अपना एयरस्पेस बंद करने या उस पर रोक लगाने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों के कारण टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल की दौड़ से से बाहर होने वाली वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम भारत में ही फंसी हुई है। क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने कहा है कि वह खिलाड़ियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

ये भी पढ़ें:भारत ने सबसे बड़े रन चेज के साथ सेमीफाइनल में मारी एंट्री, वेस्टइंडीज को धोया

खाड़ी क्षेत्र में हवाई सेवाएं फिलहाल निलंबित हैं और दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी नुकसान की खबर है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक बयान में कहा, ''सीडब्ल्यूआई यह बताना चाहता है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद वेस्टइंडीज की सीनियर पुरुष टीम अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में प्रतिबंधों के कारण भारत से रवाना नहीं हो पाई।'' वेस्टइंडीज के अलावा जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी इसी कारण से भारत में फंसे हुए हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने सोमवार को पुष्टि की कि टीम दिल्ली में ही है। उसने कहा कि यात्रा की नई व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है।

