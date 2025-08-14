Pakistan Shaheens opener Yasir Khan gets run out abuse his partner Mohammad Nafay video goes viral पाकिस्तानी बल्लेबाज फिर हुआ रन आउट, मैदान पर हुआ गजब ड्रामा; गुस्से में पटक दिया बैट, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan Shaheens opener Yasir Khan gets run out abuse his partner Mohammad Nafay video goes viral

पाकिस्तानी बल्लेबाज फिर हुआ रन आउट, मैदान पर हुआ गजब ड्रामा; गुस्से में पटक दिया बैट

पाकिस्तान शाहीन्स के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नफे और यासिर खान के बीच बांग्लादेश ए के खिलाफ मैच के दौरान मैदान पर तीखी बहस हुए। इस दौरान रन आउट होने के कारण यासिर ने गाली भी दी।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 09:17 PM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तानी बल्लेबाज फिर हुआ रन आउट, मैदान पर हुआ गजब ड्रामा; गुस्से में पटक दिया बैट

पाकिस्तान शाहीन्स ने गुरुवार को बांग्लादेश ए को 79 रनों से हराया। पाकिस्तान शाहीन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 227 रन बनाए, इसके जवाब में बांग्लादेश ए की टीम 16.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 148 रन ही बना सकी। मैच के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान बल्लेबाजों के बीच बड़ी गलतफहमी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान शाहीन के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नफे और यासिर खान के बीच काफी नोंकझोक हुई। इस दौरान यासिर रन आउट हो गए और उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला पटक दिया।

सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नफे और यासिर खान के बीच ऑस्ट्रेलिया के डार्विन टीआईओ स्टेडियम में बांग्लादेश ए के खिलाफ मैच के दौरान मैदान के बीच में तीखी बहस हुई। 11 ओवर तक पाकिस्तान की टीम बिना नुकसान के 110 रन बना चुकी थी। 12वें ओवर में पहली गेंद पर नफे ने गेंदबाजी चौधरी के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद पैड में लगने के बाद वहीं रुक गई।

ये भी पढ़ें:अब नए कोच माइक हेसन पर बरसे शोएब अख्तर, काबिलियत पर उठाए सवाल

यासिर खान नॉन स्ट्राइक एंड से दौड़े और नफे के पास पहुंच गए। दोनों बल्लेबाज आमने-सामने थे। हालांकि यासिर ने फिर वापस जाने का फैसला किया लेकिन तब काफी देर हो चुकी थी। बांग्लादेश के विकेटकीपर ने गेंद को पकड़ा और बॉलर की तरफ गेंद दिया, जिसनें गिल्लियां बिखेर दी। रन आउट होने से यासिर काफी गुस्सा हो गए। यासिर ने पिच पर ही बल्ला पटक दिया और अपने जोड़ीदार से जोरदार बहस करते दिखे। इस दौरान उन्होंने गाली भी दी। फिर पवेलियन की ओर चले गए।

Pakistan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |