पाकिस्तानी बल्लेबाज फिर हुआ रन आउट, मैदान पर हुआ गजब ड्रामा; गुस्से में पटक दिया बैट

पाकिस्तान शाहीन्स के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नफे और यासिर खान के बीच बांग्लादेश ए के खिलाफ मैच के दौरान मैदान पर तीखी बहस हुए। इस दौरान रन आउट होने के कारण यासिर ने गाली भी दी।

पाकिस्तान शाहीन्स ने गुरुवार को बांग्लादेश ए को 79 रनों से हराया। पाकिस्तान शाहीन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 227 रन बनाए, इसके जवाब में बांग्लादेश ए की टीम 16.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 148 रन ही बना सकी। मैच के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान बल्लेबाजों के बीच बड़ी गलतफहमी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान शाहीन के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नफे और यासिर खान के बीच काफी नोंकझोक हुई। इस दौरान यासिर रन आउट हो गए और उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला पटक दिया।

सलामी बल्लेबाज मोहम्मद नफे और यासिर खान के बीच ऑस्ट्रेलिया के डार्विन टीआईओ स्टेडियम में बांग्लादेश ए के खिलाफ मैच के दौरान मैदान के बीच में तीखी बहस हुई। 11 ओवर तक पाकिस्तान की टीम बिना नुकसान के 110 रन बना चुकी थी। 12वें ओवर में पहली गेंद पर नफे ने गेंदबाजी चौधरी के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद पैड में लगने के बाद वहीं रुक गई।