पाकिस्तान की टेस्ट टीम में होलसेल में होंगे बदलाव, कप्तान, कोच और स्टार पेसर की होगी छुट्टी!
पाकिस्तान की टेस्ट टीम में एक या दो नहीं, बल्कि कई बदलाव होने की संभावना है। रिपोर्ट्स की मानें तो कप्तान और कोच के अलावा एक तेज गेंदबाज की छुट्टी होने वाली है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम में होलसेल में बदलाव होंगे।
पाकिस्तान की टेस्ट टीम में होलसेल में बदलाव होने की संभावना है। एक दो खिलाड़ी नहीं, बल्कि कप्तान और कोच भी भी छुट्टी होने वाली है। बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम पर सख्त होने जा रहा है। पीसीबी कप्तान शान मसूद और टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद को हटाने की तैयारी में है, जबकि प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी समेत कई खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो शाहीन को पीसीबी ने लाहौर में टेस्ट कैंप के लिए टीम में शामिल नहीं किया है। वह सिर्फ व्हाइट बॉल की क्रिकेट पर फोकस करेंगे।
PCB सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि बोर्ड पुराने खिलाड़ियों यूनिस खान और मोहम्मद हफीज से बात कर रहा है। दोनों को या दोनों में से किसी एक को नेशनल टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्र ने कहा, “मैं कन्फर्म कर सकता हूं कि यूनिस खान और मोहम्मद हफीज दोनों ने PCB अधिकारियों से बोर्ड में जरूरी पोस्ट पर शामिल होने के बारे में बात की है, लेकिन अभी चीजें फाइनल होनी बाकी हैं।” पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को उनके सलाहकारों ने टेस्ट टीम में बदलाव करने की सलाह दी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को बांग्लादेश ने भी हरा दिया था।
सूत्र ने ये भी बताया है कि सरफराज अहमद को हेड कोच के पद से हटाया जा सकता है, जबकि उन्हें फिर से अंडर 19 टीम और ए टीम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि, सरफराज को तभी हटाया जाएगा, जब पूर्व कप्तान मोहम्मद यूनिस या मोहम्मद हफीज में से कोई जिम्मेदारी के लिए आगे आएगा। बोर्ड टेस्ट कैप्टन के तौर पर शान मसूद को भी हटाने की तैयारी में है। हालांकि, उन्होंने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ आने वाली सीरीज में टीम को लीड करने के लिए और समय मांगा था।
सूत्र ने आगे कहा, "हफीज के मामले में, ऐसा लग रहा है कि चूंकि पूर्व खिलाड़ी मीडिया में टीम और बोर्ड की काफी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए उन्हें शामिल करने से यह इंप्रेशन बन सकता है कि उन्हें अपनी आलोचना बंद करने के लिए एक पद दिया गया है।" बोर्ड और हफीज के बीच बातचीत हुई है, लेकिन उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। हफीज पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन बहुत कम समय में ही उन्हें हटा दिया गया था। अब वे अपनी शर्तों पर जिम्मेदारी संभालेंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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