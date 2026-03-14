पाकिस्तान के कोच माइक हेसन की टीम चयन को लेकर दादागिरी होगी खत्म, PAK चयनकर्ता आकिब लेंगे बड़ा ऐक्शन
पाकिस्तान के चयनकर्ताओं का मानना है कि टीम चयन में हेड कोच माइक हेसन काफी दखल दे रहे हैं और इसे अब सीमित करने की जरूरत है। आकिब जावेद ने कहा कि टीम चयन का अंतिम फैसला सिर्फ हेसन के हाथ में नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान के राष्ट्रीय चयनकर्ता सीमित ओवरों की क्रिकेट के मुख्य कोच माइक हेसन को टीम के चयन में मिली आजादी से खुश नहीं हैं और उनका मानना है कि इस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान के चयनकर्ता आकिब जावेद, मिस्बाह उल हक, सरफराज अहमद और असद शफीक ने शनिवार को लाहौर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से टीम के बांग्लादेश से लौटने के बाद राष्ट्रीय टीम के चयन ढांचे की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।
आकिब ने कहा, ''टीम के स्वदेश लौटने के बाद हम कोच और कप्तान के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय टीम के लिए उपयुक्त चयन प्रणाली तैयार करेंगे।'' आकिब पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के निदेशक भी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल मई में हेसन के कार्यभार संभालने तक चयनकर्ता घरेलू और विदेशी सीरीज के दौरान अंतिम एकादश के चयन में भी अपनी भूमिका निभाते थे।
उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि हेसन पर हाल ही में टी20 विश्व कप के दौरान बाबर आजम और कुछ अन्य खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने और खिलाने के लिए दबाव डाला गया था। आकिब ने कहा, ''चयनकर्ताओं ने मुख्य कोच और कप्तान को 21 खिलाड़ियों की सूची दी थी और उन्होंने अंतिम 15 खिलाड़ियों का चयन किया। इसके अलावा प्रत्येक मैच में अंतिम एकादश का फैसला भी कप्तान और कोच ने किया।''
चयनकर्ता करेंगे रिव्यू
उन्होंने कहा, ''अंतिम एकादश के चयन को लेकर हाल में व्यवस्था में बदलाव हुआ है लेकिन हम टीम के लौटने के बाद इसकी समीक्षा करेंगे।'' आकिब जावेद ने कहा, "अतीत में चयनकर्ता 15 या 16 खिलाड़ियों की शॉर्टलिस्ट करने के बाद प्लेइंग इलेवन तक चुनने में शामिल रहते थे। लेकिन हाल के समय में सिस्टम बदल गया है। टीम घर वापस आने के बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे।''
आकिब ने कहा, ‘’चयनकर्ताओं का मानना है कि कप्तान सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसके बाद हेड कोच का स्थान आता है। उन्हें पूरा समर्थन और अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में चयनकर्ताओं के साथ चर्चा करने और उन्हें समझाने में सक्षम होना चाहिए।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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