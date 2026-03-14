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पाकिस्तान के कोच माइक हेसन की टीम चयन को लेकर दादागिरी होगी खत्म, PAK चयनकर्ता आकिब लेंगे बड़ा ऐक्शन

Mar 14, 2026 06:35 pm ISTHimanshu Singh भाषा
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पाकिस्तान के चयनकर्ताओं का मानना है कि टीम चयन में हेड कोच माइक हेसन काफी दखल दे रहे हैं और इसे अब सीमित करने की जरूरत है। आकिब जावेद ने कहा कि टीम चयन का अंतिम फैसला सिर्फ हेसन के हाथ में नहीं होना चाहिए।

पाकिस्तान के कोच माइक हेसन की टीम चयन को लेकर दादागिरी होगी खत्म, PAK चयनकर्ता आकिब लेंगे बड़ा ऐक्शन

पाकिस्तान के राष्ट्रीय चयनकर्ता सीमित ओवरों की क्रिकेट के मुख्य कोच माइक हेसन को टीम के चयन में मिली आजादी से खुश नहीं हैं और उनका मानना है कि इस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान के चयनकर्ता आकिब जावेद, मिस्बाह उल हक, सरफराज अहमद और असद शफीक ने शनिवार को लाहौर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से टीम के बांग्लादेश से लौटने के बाद राष्ट्रीय टीम के चयन ढांचे की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

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आकिब ने कहा, ''टीम के स्वदेश लौटने के बाद हम कोच और कप्तान के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय टीम के लिए उपयुक्त चयन प्रणाली तैयार करेंगे।'' आकिब पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के निदेशक भी हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल मई में हेसन के कार्यभार संभालने तक चयनकर्ता घरेलू और विदेशी सीरीज के दौरान अंतिम एकादश के चयन में भी अपनी भूमिका निभाते थे।

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उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि हेसन पर हाल ही में टी20 विश्व कप के दौरान बाबर आजम और कुछ अन्य खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने और खिलाने के लिए दबाव डाला गया था। आकिब ने कहा, ''चयनकर्ताओं ने मुख्य कोच और कप्तान को 21 खिलाड़ियों की सूची दी थी और उन्होंने अंतिम 15 खिलाड़ियों का चयन किया। इसके अलावा प्रत्येक मैच में अंतिम एकादश का फैसला भी कप्तान और कोच ने किया।''

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चयनकर्ता करेंगे रिव्यू

उन्होंने कहा, ''अंतिम एकादश के चयन को लेकर हाल में व्यवस्था में बदलाव हुआ है लेकिन हम टीम के लौटने के बाद इसकी समीक्षा करेंगे।'' आकिब जावेद ने कहा, "अतीत में चयनकर्ता 15 या 16 खिलाड़ियों की शॉर्टलिस्ट करने के बाद प्लेइंग इलेवन तक चुनने में शामिल रहते थे। लेकिन हाल के समय में सिस्टम बदल गया है। टीम घर वापस आने के बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे।''

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आकिब ने कहा, ‘’चयनकर्ताओं का मानना है कि कप्तान सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसके बाद हेड कोच का स्थान आता है। उन्हें पूरा समर्थन और अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में चयनकर्ताओं के साथ चर्चा करने और उन्हें समझाने में सक्षम होना चाहिए।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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