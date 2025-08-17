Pakistan selector Aqib Javed says Pakistan T20 team can beat India and other team in asia cup पाकिस्तान टीम का ऐलान होते ही चयनकर्ता आकिब जावेद ने भारत को ललकारा, जानिए क्या कह दिया, Cricket Hindi News - Hindustan
Pakistan selector Aqib Javed says Pakistan T20 team can beat India and other team in asia cup

पाकिस्तान टीम का ऐलान होते ही चयनकर्ता आकिब जावेद ने भारत को ललकारा, जानिए क्या कह दिया

पाकिस्तान ने रविवार को त्रिकोणीय सीरीज और एशिया कप के लिए टीम का ऐलान किया है। चयनकर्ता आकिब जावेद को मौजूदा टी20 टीम पर पूरा भरोसा और उन्हें उम्मीद है ये टीम भारत को हरा सकती है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 07:10 PM
पाकिस्तान के चयनकर्ता आकिब जावेद को पूरी उम्मीद है कि आगामी एशिया कप में पाकिस्तान की मौजूदा टी20 टीम भारतीय टीम को हरा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ताओं ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज और एशिया कप के लिए सलमान आगा की अगुवाई वाली 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। इन दोनों सीरीज के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में जगह नहीं मिली है, ऐसे में युवा टीम के साथ भारत जैसी मजबूत टीम को हराना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला है।

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल में कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने नौ मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ तीन जीत हासिल की है। एक मैच टाई रहा है। जोकि भारत ने टी20 विश्व कप 2007 में बॉल आउट में जीता था। पाकिस्तान ने 2022 में भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 स्टेज मैच में जीत दर्ज की थी, जहां उन्होंने 182 रनों के लक्ष्य को हासिल किया था।

ये भी पढ़ें:बाबर आजम की क्यों हो गई पाकिस्तान टीम से छुट्टी? कोच माइक हेसन ने खोल दी पोल

आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''पाकिस्तान टी20 टीम भारत को हरा सकती है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हमेशा बड़े होते हैं। ये 17 सदस्यीय स्क्वॉड किसी भी टीम को हरा सकती है। हमें उन पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मुझे इस स्क्वॉड से काफी बड़ी उम्मीदें हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''ऐसा नहीं है कि हम उन्हें पूरी तरह अलग कर रहे हैं। मौजूदा चयन दर्शाते हैं कि खिलाड़ी कैसे विकसित होता है। मैंने साहिबजादा फरहान, सैम और फखर के उदाहरण दिए हैं। साहिबजादा ने वापसी की, सैम को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने प्रभाव छोड़ा।

पाकिस्तान को आठ टीमों के एशिया कप टूर्नामेंट में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के साथ ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें यूएई और ओमान भी शामिल हैं। यह टूर्नामेंट नौ से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।

