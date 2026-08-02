CWG 2026 अरशद नदीम के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी सिस्टम की हो रही आलोचना, खिलाड़ियों पर ध्यान ना देने का आरोप
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अरशद नदीम के बेहतर प्रदर्शन ना कर पाने को लेकर अब पाकिस्तान का खेल तंत्र सवालों के घेरे में है। अरशद के करीबी सूत्र ने बताया कि पिछले वर्ष के अंत से पीएएएफ और यहां तक कि पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) ने भी राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के दौरान अरशद को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया।
पाकिस्तान के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम को ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
नदीम ग्लास्गो में 80 मीटर से कम के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ नौवें स्थान पर रहे। श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने स्वर्ण पदक जीता जबकि भारत के नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह ने क्रमश: रजत और कांस्य पदक हासिल किए। इस परिणाम को अप्रत्याशित नहीं माना जा रहा है क्योंकि अरशद ने 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के तहत स्विट्जरलैंड में केवल एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इसके अलावा उन्होंने अपना अधिकांश समय लाहौर की गर्म जलवायु में बिना किसी विदेशी कोच या प्रशिक्षक की प्रत्यक्ष निगरानी में अभ्यास करते हुए बिताया।
दक्षिण अफ्रीका के कोच टेर्सियस लीबेनबर्ग के मार्गदर्शन में पहले प्रशिक्षण ले चुके अरशद ने इस बार अपने स्थानीय कोच सलमान बट और स्थानीय प्रशिक्षकों के साथ तैयारी की। विडंबना यह रही कि लाहौर और ग्लास्गो की मौसम संबंधी परिस्थितियां एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 90.12 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीतकर मौजूदा चैंपियन बने अरशद इस बार फाइनल में 80 मीटर का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। खराब प्रदर्शन के कारण वह शीर्ष आठ खिलाड़ियों के फाइनल के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाए। उनके प्रशंसकों के लिए यह बड़ा झटका था क्योंकि 92.97 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले अरशद इस बार 80 मीटर की दूरी भी पार करने के लिए संघर्ष करते नजर आए। अरशद के लंबे समय से कोच रहे सलमान बट ने स्वीकार किया कि राष्ट्रमंडल खेलों में अरशद अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं थे और उनकी तैयारी भी पर्याप्त नहीं थी।
अरशद को पीएसबी और पीएएएफ से नहीं मिला सहयोग
अरशद को मैदान के बाहर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या यह रही कि पिछले वर्ष कोच सलमान को बनाए रखने को लेकर विवाद के बाद पाकिस्तान एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ (पीएएएफ) ने उनसे लगभग दूरी बना ली। अरशद के करीबी एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि पिछले वर्ष के अंत से पीएएएफ और यहां तक कि पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) ने भी राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के दौरान अरशद को अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। सूत्र के अनुसार पीएएएफ ने उनकी तैयारियों से पूरी तरह किनारा कर लिया और प्रशिक्षण से संबंधित उनकी कुछ मांगों पर भी ध्यान नहीं दिया। इसी तरह पीएसबी ने भी लाहौर में प्रशिक्षण के लिए विदेशी कोच और प्रशिक्षकों की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की।
हुसैन शाह ने खेल ढांचे की आलोचना की
पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज हुसैन शाह ने कहा, ''यह ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपनी मेहनत के दम पर पहचान बनाई। वह एक गांव और कम आय वाले परिवार से आता है, लेकिन उसने स्वर्ण पदकों के जरिए पाकिस्तान को इतनी बड़ी उपलब्धियां दिलाईं। इसके बावजूद वह राष्ट्रमंडल खेलों की उचित तैयारी नहीं कर सका। यह हमारे खेल ढांचे की दुखद तस्वीर पेश करता है।'' राष्ट्रमंडल खेलों में पाकिस्तान की पहली महिला पदक विजेता मुक्केबाज फातिमा जहरा ने भी कहा कि यदि उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और अधिक अंतरराष्ट्रीय अवसर मिले होते तो वह अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत सकती थीं। फातिमा ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता जो 36 सदस्यीय दल भेजने वाले पाकिस्तान का मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का एकमात्र पदक है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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