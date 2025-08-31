Pakistan roared Ahead of Asia Cup 2025 did this feat in UAE for the first time in 16 years एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने भरी हुंकार, 16 साल में पहली बार UAE में किया ये कमाल, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan roared Ahead of Asia Cup 2025 did this feat in UAE for the first time in 16 years

एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने भरी हुंकार, 16 साल में पहली बार UAE में किया ये कमाल

पाकिस्तान ने यहां अपना पहला T20I 2009 में खेला था। जब पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों की वजह से मैच नहीं हो रहे थे तो यूएई के स्टेडियम ही उनके होमग्राउंड थे। इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम कभी एक पारी में 200 रन का आंकड़ा नहीं छू पाई।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 08:55 AM
share Share
Follow Us on
एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने भरी हुंकार, 16 साल में पहली बार UAE में किया ये कमाल

सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिए यूएई में ट्राई सीरीज खेल रही है। इस सीरीज में पाकिस्तान और मेजबान यूएई के अलावा तीसरी टीम अफगानिस्तान की है। सीरीज के पहले दो मुकाबलों को जीतकर पाकिस्तान ने शानदार आगाज किया है। अफगानिस्तान को उन्होंने 39 तो यूएई को 31 रनों से धूल चटाई। यूएई के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो पाकिस्तान पिछले 16 सालों में नहीं कर पाया।

ये भी पढ़ें:PAK ने बजाई UAE की बैंड, टूटा SL-NEP का रिकॉर्ड; इस मामले में भारत नंबर-1

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने सैम अयूब और हसन नवाज के तूफानी अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 207 रन बोर्ड पर लगाए। यह 16 सालों में पहला मौका है जब पाकिस्तान की टीम यूएई में 200 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही हो।

जी हां, पाकिस्तान ने यहां अपना पहला T20I 2009 में खेला था। जब पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों की वजह से मैच नहीं हो रहे थे तो यूएई के स्टेडियम ही उनके होमग्राउंड थे। इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम कभी एक पारी में 200 रन का आंकड़ा नहीं छू पाई।

ये भी पढ़ें:रोहित का रिकॉर्ड खतरे में…देखें T20I में बतौर कप्तान किसने लगाए सबसे ज्यादा SIX

इससे पहले यूएई में उनका हाईएस्ट स्कोर 193 रन का था, जो उन्होंने 2022 में हॉन्ग-कॉन्ग के खिलाफ शारजाह के मैदान पर ही बनाया था। इसके अलावा टीम अबूधाबी में 189 तो दुबई में 187 रन बना चुकी है।

पाकिस्तान का यूएई में हाईएस्ट T20I स्कोर-

टोटलविपक्षी टीमवेन्यूतारीखरिजल्ट
207/10UAEशारजाह30 अगस्त 2025जीते (31 runs)
193/2हॉन्ग कॉन्गशारजाह2 सितंबर 2022जीते (155 runs)
189/2नामीबियाअबूधाबी2 नवंबर 2021जीते (45 runs)
189/4स्कॉटलैंडशारजाह7 नवंबर 2021जीते (72 runs)
187/10श्रीलंकादुबई13 दिसंबर 2013हारे (24 runs)

पाकिस्तान द्वारा मिले 208 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए यूएई के लिए मोहम्मद वसीम और आसिफ खान ने तूफानी पारियां खेली, मगर वह टीम को जीत नहीं दिला सके। यूएई 31 रन से यह मैच हारा। आसिफ खान ने 35 गेंदों पर तबड़तोड़ 77 रन बनाए।

Pakistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |