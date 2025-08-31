एशिया कप से पहले पाकिस्तान ने भरी हुंकार, 16 साल में पहली बार UAE में किया ये कमाल

पाकिस्तान ने यहां अपना पहला T20I 2009 में खेला था। जब पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों की वजह से मैच नहीं हो रहे थे तो यूएई के स्टेडियम ही उनके होमग्राउंड थे। इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम कभी एक पारी में 200 रन का आंकड़ा नहीं छू पाई।

सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिए यूएई में ट्राई सीरीज खेल रही है। इस सीरीज में पाकिस्तान और मेजबान यूएई के अलावा तीसरी टीम अफगानिस्तान की है। सीरीज के पहले दो मुकाबलों को जीतकर पाकिस्तान ने शानदार आगाज किया है। अफगानिस्तान को उन्होंने 39 तो यूएई को 31 रनों से धूल चटाई। यूएई के खिलाफ दूसरे मुकाबले में उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो पाकिस्तान पिछले 16 सालों में नहीं कर पाया।

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने सैम अयूब और हसन नवाज के तूफानी अर्धशतकों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 207 रन बोर्ड पर लगाए। यह 16 सालों में पहला मौका है जब पाकिस्तान की टीम यूएई में 200 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही हो।

जी हां, पाकिस्तान ने यहां अपना पहला T20I 2009 में खेला था। जब पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों की वजह से मैच नहीं हो रहे थे तो यूएई के स्टेडियम ही उनके होमग्राउंड थे। इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम कभी एक पारी में 200 रन का आंकड़ा नहीं छू पाई।

इससे पहले यूएई में उनका हाईएस्ट स्कोर 193 रन का था, जो उन्होंने 2022 में हॉन्ग-कॉन्ग के खिलाफ शारजाह के मैदान पर ही बनाया था। इसके अलावा टीम अबूधाबी में 189 तो दुबई में 187 रन बना चुकी है।

पाकिस्तान का यूएई में हाईएस्ट T20I स्कोर-

टोटल विपक्षी टीम वेन्यू तारीख रिजल्ट 207/10 UAE शारजाह 30 अगस्त 2025 जीते (31 runs) 193/2 हॉन्ग कॉन्ग शारजाह 2 सितंबर 2022 जीते (155 runs) 189/2 नामीबिया अबूधाबी 2 नवंबर 2021 जीते (45 runs) 189/4 स्कॉटलैंड शारजाह 7 नवंबर 2021 जीते (72 runs) 187/10 श्रीलंका दुबई 13 दिसंबर 2013 हारे (24 runs)