पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज की सबसे बड़ी जीत, नामीबिया को रौंदकर सुपर-8 में मारी एंट्री

Pakistan vs Namibia: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पाकिस्तान टीम ने अंतिम ग्रुप मैच में 200 रनों का लक्ष्य रखा था।

सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में एंट्री कर ली है। पाकिस्तान ने बुधवार को कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में नामीबिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने अंतिम ग्रुप ए मैच में नामीबिया को 102 रनों से शिकस्त दी। 200 के टारगेट का पीछा करते हुए नामीबिया की टीम 17.3 ओवर में 97 रनों पर ढेर हुई। यह पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। पाकिस्तान ने अपना 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। पाकिस्तान ने 2009 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के विरुद्ध 82 रनों से विजयी परचम फहराया था। टी20 वर्ल्ड कप में ओवरऑल सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम दर्ज है। श्रीलंका ने 2007 में केन्या को 172 रनों से रौंदा था।

उस्मान और शादाब ने की घातक गेंदबाजी पाकिस्तान ने 'मिस्ट्री' स्पिनर उस्मान तारिक (16 रन देकर चार विकेट) और ऑलराउंडर शादाब खान (19 रन देकर तीन विकेट) के स्पिन जाल से दबदबा बनाते हुए नामीबिया को सस्ते में समेटा। सलमान मिर्जा और मोहम्मद नवाज ने भी एक-एक विकेट झटका। नामीबिया का अभियान चारों मैच में हार के साथ समाप्त हुआ। इस जीत से पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के अगले चरण के लिए अपना क्वालीफिकेशन भी सुनिश्चित किया जो 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सह मेजबानी में खेला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में तीन विकेट पर 199 रन जुटाए। सलामी बल्लेबाज साहिबजाद फरहान ने शानदार शतक जमाया। उन्होंने 58 गेंदों में नाबाद 100 रन बटोरे, जिसमें 11 चौके और चार छक्के हैं।

ओपनर फरहान ने की अहम साझेदारियां पाकिस्तान ने पावरप्ले में सईम अयूब (12 गेंदों में 14 रन) का विकेट गंवाकर महज 47 रन ही बनाए। फरहान ने कप्तान सलमान (23 गेंदों में 38 रन) के साथ मिलकर 67 रन जोड़े जबकि शादाब खान (22 गेंदों में नाबाद 36 रन) के साथ 81 रन की साझेदारी की। रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत से मिली करारी शिकस्त से उबरते हुए पाकिस्तान ने ख्वाजा नफे को मध्यक्रम में शामिल कर अपनी बल्लेबाजी को मजबूती दी जबकि खराब फॉर्म में चल रहे शाहीन शाह अफरीदी को बाहर किया। पाकिस्तान ने शुरू में रक्षात्मक बल्लेबाजी की जो उनके स्कोर से जाहिर हो रहा है। लेकिन कप्तान सलमान ने नौवें ओवर की शुरुआत में विलेम माइबर्ग की गेंद पर छक्का लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने लांग-ऑन पर एक और छक्का लगाया।