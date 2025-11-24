बाबर आजम और उस्मान तारिक के दम पर टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, दूसरी टीम का फैसला कब?

संक्षेप: पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर टी20 ट्राई सीरीज में जीत की हैट्रिक लगाकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब दूसरी टीम का फैसला तब होगा जब मंगलवार, 25 नवंबर को जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीम दूसरी बार इस टूर्नामेंट में भिड़ंगी।

पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर टी20 ट्राई सीरीज में जीत की हैट्रिक लगाकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब दूसरी टीम का फैसला तब होगा जब मंगलवार, 25 नवंबर को जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीम दूसरी बार इस टूर्नामेंट में भिड़ंगी। बता दें, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच जब पहली बार इस टूर्नामेंट में मैच हुआ था तो सिकंदर रजा की टीम ने उलटफेर करते हुए श्रीलंका को 67 रनों से करारी शिकस्त दी थी। श्रीलंका अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीता है। पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाने में बाबर आजम और उस्मान तारिक ने अहम भूमिका अदा की। बाबर ने पहले 74 रनों की शानदार पारी खेल टीम को 195 के स्कोर तक पहुंचाया, उसके बाद उस्मान तारिक ने हैट्रिक लेकर जिम्बाब्वे को 126 के स्कोर पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने यह मैच 69 रनों के अंतर से जीता।

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 41 गेंदों पर 4 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 63 रन बनाए। उनका साथ पूर्व कप्तान बाबर आजम ने 74 रनों की पारी के साथ दिया। बाबर ने अपनी पारी में 52 गेंदों का सामना किया और 7 चौके और 2 छक्के लगाए। बाबर और फरहान के बीच दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई, दोनों ने मिलकर 103 रन जोड़े।

फखर जमन ने इस मैच में फिनिशर का रोल अदा किया। 7वें नंबर पर आकर उन्होंने 10 गेंदों पर 1 चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद के साथ 27 रनों की धुआंधार पारी खेली। पाकिस्तान इस तरह निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 195 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा।