एशिया कप 2025 से पहले T20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, इस टीम से होगा सामना
यूएई के शारजाह में इस समय टी20 ट्राई सीरीज खेली जा रही है, जिसमें मेजबान यूएई के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम है। मेजबान टीम तो फाइनल में नहीं पहुंच पाई, लेकिन पाकिस्तान-अफगानिस्तान फाइनल में हैं।
संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में टी20 एशिया कप 2025 से पहले एक टी20 ट्राई सीरीज खेली जा रही है, जिसमें मेजबान यूएई के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम है। इस टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमों का ऐलान हो गया है। शारजाह में जारी इस टी20 ट्राई सीरीज के आखिरी मैच से पहले इस बात का फैसला हो गया है कि मेजबान टीम इस त्रिकोणीय शृंखला के फाइनल में मेजबान यूएई की टीम नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि टीम चार में से तीन मैच हार चुकी है, जबकि पाकिस्तान ने 3 और अफगानिस्तान की टीम ने दो मैचों में जीत दर्ज करके फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
अफगानिस्तान की टीम का एक और लीग मैच यूएई के खिलाफ है, जिसका असर फाइनल की रेस पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यूएई की टीम अगर जीत भी जाएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीम फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है, जबकि अफगानिस्तान की टीम पहले ही फाइनल में है। पाकिस्तान की टीम ने जैसे ही यूएई के खिलाफ जीत दर्ज की, वैसे ही अफगानिस्तान को भी फाइनल का टिकट मिल गया। पाकिस्तान की टीम को सिर्फ एक मैच में हार मिली है, जो अफगानिस्तान के खिलाफ था। अब अफगानिस्तान के ही सामने फिर से पाकिस्तान की टीम होगी। ऐसे में ये मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा।
वहीं, अगर बात पाकिस्तान और यूएई के बीच खेले गए लीग फेज के पांचवें मुकाबले की बात करें तो इसमें पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए फखर जमान के दमदार अर्धशतक के दम पर 5 विकेट खोकर 20 ओवर में 171 रन बनाए थे। यूएई के सामने फाइनल की रेस में बने रहने के लिए 172 रनों का लक्ष्य था, लेकिन टीम 140 रनों तक ही पहुंच पाई। मुकाबला 31 रनों के अंतर से हारकर टूर्नामेंट के फाइनल की रेस से बाहर हो गई। अबरार अहमद ने पाकिस्तान के लिए 4 विकेट निकाले और प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड हासिल किया।