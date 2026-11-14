भारत के खिलाफ फाइनल में चमके उस्मान खान, टूर्नामेंट में जड़ा दूसरा शतक; पाकिस्तान ने बनाए 337 रन

पाकिस्तान ने अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत के सामने जीतने के लिए 338 रनों का लक्ष्य रखा है। सलामी बल्लेबाज उस्मान खान ने टूर्नामेंट में दूसरा शतक जड़ा।

पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने शनिवार को फाइनल में भारत के खिलाफ 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 337 रन बनाए। टीम के लिए उस्मान खान ने सर्वाधिक 107 रन बनाए। इसके अलावा अब्दुल कादिर (80) और कप्तान फरहान यूसफ (63) ने अर्धशतकीय पारियां खेली। अब्दुल ने बीच के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जमकर बड़े शॉट लगाए, जिससे पाकिस्तान की टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। उन्होंने उस्मान के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 113 गेंद में 135 रन जोड़े। भारत की ओर से काव्य परेश पटेल ने चार विकेट लिए।

कादिर और उस्मान के बीच शतकीय साझेदारी पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उस्मान खान और हयाम खान की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े। नौवें ओवर में काव्य परेश पटेल ने हयाम खान (21) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये अब्दुल कादिर ने उस्मान ख्वाजा के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 135 रनों की साझेदारी हुई।

पाकिस्तान ने बनाए 337 रन 27वें ओवर में अर्जुन राजपूत ने शतक की ओर बढ़ रहे अब्दुल कादिर को अपना शिकार बना लिया। अब्दुल कादिर ने 54 गेंदों में तीन चौके और आठ छक्के लगाते हुए 80 रन बनाये। 37वें ओवर में पटेल ने शतक बना चुके उस्मान ख्वाजा (107) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। उस्मान ने अपनी पारी में 111 गेंदों का सामना किया और 11 चौके और तीन छक्के लगाये।

45वें ओवर में फरहान यूसफ (63) रन बनाकर पांचवें विकेट के रूप में आउट हुए। आखिरी ओवरों में गेदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजों को लगातार आउट कर भारत की मैच में वापसी कराई। पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट पर 337 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। भारतीय अंडर-19 टीम की ओर से काव्य परेश पटेल ने चार विकेट लिये। चिगुरपति वेंकटा को तीन विकेट मिले। अर्जुन राजपूत ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

उस्मान खान ने अंडर-19 एशिया कप में दूसरा शतक लगाया है। इससे पहले यूएई के खिलाफ उन्होंने 120 गेंद में 139 रन की पारी खेली। वहीं भारत के खिलाफ फाइनल में उस्मान ने 111 गेंदों में 11 चौके और तीन छक्के की मदद से 107 रन बनाए।