ICC रैंकिंग में पाकिस्तानियों की लगी लॉटरी, नंबर-1 अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती का नुकसान

संक्षेप: Latest ICC Rankings: सलमान आगा समेत कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ताजा आईसीसी रैंकिंग में फायदा हुआ है। वहीं, भारत के अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को रेटिंग में नुकसान झेलना पड़ा।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउसिल (आईसीसी) ने बुधवार को वनडे और टी20 प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है। कई पाकिस्तानियों की वनडे रैंकिंग में लॉटरी लगी है। सलमान आगा 14 स्थान की छलांग लगाकर 16वें पर आ गए हैं। उन्होंने रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में मैच जिताऊ पारी खेली। सलमान ने 87 गेंदों पर 105 रन रन बनाए थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका सीरीज शुरू होने से पहले घर पर दक्षिण अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती। साइम अयूब जो श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन दक्षिण अफ्रीका के सामने लगातार अर्धशतक जमाने के कारण 18 स्थानों के सुधार के साथ 35वें आ गए। रोहित शर्मा नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं। उनके 781 अंक हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रऊफ की रैंकिंग में हुआ सुधार एशिया कप फाइनल के बाद अपना दूसरा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में तीन स्थानों का सुधार किया। वह अब 28वें पायदान पर हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ चार विकेट चटकाए। पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में नहीं खेलने के बावजूद 17 पायदान की छलांग लगाई। अबरार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के निर्णायक मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक पाकिस्तान के खिलाफ शानदार फॉर्म नजर आए। उन्होंने तीनों वनडे मैच में पचास प्लस स्कोर बनाया। वह बल्लेबाजी रैंकिंग में चार पायदान की छलांग लगाकर 15वें पर पहुंच गए हैं।

वानिन्दु हसरंगा को हुआ फायदा श्रीलंका के वानिन्दु हसरंगा को भी फायदा हुआ है। वह वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 14 स्थान चढ़कर 116वें पर हैं। उन्होंने रावलपिंडी में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 54 रन देकर 3 विकेट झटेका और फिर निचले क्रम में 59 रनों की जबर्दस्त पारी खेली। वह गेंदबाजी रैंकिंग में भी एक स्थान ऊपर चढ़कर नौवें पर) आ गए हैं। वहीं, टी20 रैंकिंग में जैकब डफी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड की करीबी जीत में शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के बाद छह स्थानों छलांग लगाई है। डफी ने सीरीज के चार मैचों में छह विकेट लिए औ टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।