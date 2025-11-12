Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan Players big gainers in Latest ICC Rankings Number 1 Abhishek Sharma and Varun Chakravarthy Suffered Loss
ICC रैंकिंग में पाकिस्तानियों की लगी लॉटरी, नंबर-1 अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती का नुकसान

ICC रैंकिंग में पाकिस्तानियों की लगी लॉटरी, नंबर-1 अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती का नुकसान

संक्षेप: Latest ICC Rankings: सलमान आगा समेत कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ताजा आईसीसी रैंकिंग में फायदा हुआ है। वहीं, भारत के अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को रेटिंग में नुकसान झेलना पड़ा।

Wed, 12 Nov 2025 03:04 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंटरनेशनल क्रिकेट काउसिल (आईसीसी) ने बुधवार को वनडे और टी20 प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है। कई पाकिस्तानियों की वनडे रैंकिंग में लॉटरी लगी है। सलमान आगा 14 स्थान की छलांग लगाकर 16वें पर आ गए हैं। उन्होंने रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में मैच जिताऊ पारी खेली। सलमान ने 87 गेंदों पर 105 रन रन बनाए थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका सीरीज शुरू होने से पहले घर पर दक्षिण अफ्रीका से तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती। साइम अयूब जो श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन दक्षिण अफ्रीका के सामने लगातार अर्धशतक जमाने के कारण 18 स्थानों के सुधार के साथ 35वें आ गए। रोहित शर्मा नंबर-1 वनडे बल्लेबाज हैं। उनके 781 अंक हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रऊफ की रैंकिंग में हुआ सुधार

एशिया कप फाइनल के बाद अपना दूसरा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में तीन स्थानों का सुधार किया। वह अब 28वें पायदान पर हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ चार विकेट चटकाए। पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में नहीं खेलने के बावजूद 17 पायदान की छलांग लगाई। अबरार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के निर्णायक मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक पाकिस्तान के खिलाफ शानदार फॉर्म नजर आए। उन्होंने तीनों वनडे मैच में पचास प्लस स्कोर बनाया। वह बल्लेबाजी रैंकिंग में चार पायदान की छलांग लगाकर 15वें पर पहुंच गए हैं।

ये भी पढ़ें:हारिस रऊफ दो मैच के लिए बैन, सूर्यकुमार पर लगा जुर्माना; ICC ने सुनाई सजा

वानिन्दु हसरंगा को हुआ फायदा

श्रीलंका के वानिन्दु हसरंगा को भी फायदा हुआ है। वह वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 14 स्थान चढ़कर 116वें पर हैं। उन्होंने रावलपिंडी में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 54 रन देकर 3 विकेट झटेका और फिर निचले क्रम में 59 रनों की जबर्दस्त पारी खेली। वह गेंदबाजी रैंकिंग में भी एक स्थान ऊपर चढ़कर नौवें पर) आ गए हैं। वहीं, टी20 रैंकिंग में जैकब डफी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड की करीबी जीत में शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के बाद छह स्थानों छलांग लगाई है। डफी ने सीरीज के चार मैचों में छह विकेट लिए औ टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

ये भी पढ़ें:ये आदमी मर जाएगा, पिट जाएगा मगर…युवराज ने खोला अभिषेक का सबसे बड़ा सीक्रेट

अभिषेक और वरुण का नुकसान

अभिषेक शर्मा नंबर वन टी20 बल्लेबाज हैं लेकिन उन्हें रेटिंग में नुकसान उठाना पड़ा है। उनके पांच रेटिंग अंक घट गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 920 अंक हैं। अभिषेक ने पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया दौरे पर समाप्त हुई पांच मैचों की टी20 सीरीज में सर्वाधिक 163 रन बनाए। वह प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। सीरीज के दो मैच बारिश में धुल गए थे। भारत के 'मिस्ट्री स्पिनर' वरुण चक्रवर्ती भी शीर्ष पर बरकरार हैं लेकिन उन्हें 19 अंकों का घाटा हो गया। उनके 780 अंक हैं। चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में तीन पारियों में 5 विकेट अपने नाम किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से सीरीज जीती।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
ICC Rankings Abhishek Sharma Varun Chakravarthy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |