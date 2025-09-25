pakistan player openly displays terror mindset but pcb has problem with suryakumar yadav s solidarity with pahlgam victi मैदान पर 'आतंकी सोच' दिखाने वाले पाकिस्तान को चुभा सूर्यकुमार यादव का बयान; की शिकायत, Cricket Hindi News - Hindustan
pakistan player openly displays terror mindset but pcb has problem with suryakumar yadav s solidarity with pahlgam victi

मैदान पर 'आतंकी सोच' दिखाने वाले पाकिस्तान को चुभा सूर्यकुमार यादव का बयान; की शिकायत

भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान खिलाड़ी सरेआम बल्ले को एके-47 के अंदाज में लहराकर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का मखौला उड़ाता है। अपनी आतंकी सोच का इजहार करता है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान ने एक और बेशर्मी दिखाते हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता के इजहार तक का विरोध किया है।  

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 10:18 AM
जगह कोई हो। मौका कोई हो। पाकिस्तान अपनी असलियत दिखा ही देता है। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी और औजार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान खेल के मैदान में भी आतंकी सोच दिखा देता है। इतना ही नहीं, उसे पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की एकजुटता के इजहार तक से दिक्कत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए सूर्या के खिलाफ आईसीसी में शिकायत की है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव के साए में हो रहे एशिया कप में भी उसका घिनौना चेहरा दिखा। पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय टीम उसके साथ मैच में हाथ तक नहीं मिला रही। दूसरी ओर एक जोकर और लूजर पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान फिफ्टी जड़ने के बाद बैट को एके-47 के अंदाज में तानकर जश्न मनाता है। बल्ले को ऐसे थामा जैसे पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने एके-47 थामी थी और धर्म पूछ-पूछकर बीवी-बच्चों के सामने निहत्थे पुरुष पर्यटकों की कायरता से हत्या की थी।

ये भी पढ़ें:हार बचानी है तो गोलियां चला दें; पिटाई से बौखलाए पाक में आतंकियों जैसी सलाह

पीसीबी ने 14 सितंबर को एशिया कप के लीग मैच में पाकिस्तान को पीटने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के दिए बयान को 'राजनीतिक' बताते हुए आईसीसी से शिकायत की है। सूर्या ने जीत के बाद प्रजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया की विजय को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। उन्होंने पहलगाम के पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता का इजहार किया था।

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी के मैच रेफरी रिकी रिचर्डसन ने इसे लेकर सूर्यकुमार यादव से जवाब मांगा है। उन्होंने इंडियन टीम मैनेजमेंट को एक ईमेल भेजा है। उसमें बताया है कि उन्हें सूर्यकुमार यादव के बयान को लेकर पीसीबी से दो आधिकारिक रिपोर्ट मिली हैं।

ये भी पढ़ें:मैं टू-नेशन थिअरी मानता हूं; हरभजन के 'हम एक जैसे' पर अख्तर ने दिखाया था जहर

ईमेल के मुताबिक, शिकायत और सभी सबूतों की समीक्षा के बाद रिचर्डसन ने प्रथमदृष्टया सूर्या के बयान को कथित तौर पर खेल की छवि को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाने वाला माना है।

रिचर्डसन ने आगे कहा है कि सूर्यकुमार यादव को मौका दिया जाएगा कि वह या तो आरोपों को स्वीकार कर लें या फिर औपचारिक सुनवाई का सामना करें। सुनवाई में आईसीसी के मैच रेफरी, बीसीसीआई और पीसीबी के एक-एक प्रतिनिधि और सूर्यकुमार यादव को शामिल होना होगा।

