पाकिस्तान के फखर जमां पर लगा तगड़ा जुर्माना, अंपायर से भिड़ने पर ICC ने दी सजा

पाकिस्तान के फखर जमां पर लगा तगड़ा जुर्माना, अंपायर से भिड़ने पर ICC ने दी सजा

फखर जमां को आईसीसी आचार संहिता उल्लंघन के लेवल 1 का दोषी पाया गया। जमां के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है

Dec 05, 2025 09:17 pm ISTHimanshu Singh Varta
पाकिस्तान के बैटर फखर जमां पर मैच फीस का 10 परसेंट जुर्माना लगाया गया है। उन्हें 29 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ ट्राई-सीरीज फाइनल के दौरान आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने का दोषी पाया गया। जमां को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.8 को तोड़ने का दोषी पाया गया, जो प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए है, जो "इंटरनेशनल मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति दिखाने" से जुड़ा है।

जमां के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है, यह उनके लिए 24 महीने के समय में पहली गलती थी। यह घटना पाकिस्तान की पारी के 19वें ओवर में हुई, जब जमान की ऑन-फील्ड अंपायरों के साथ एक फैसले को लेकर लंबी बहस हुई, जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। जमां ने गलती मान ली और एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के रॉन किंग की सजा भी मान ली, इसलिए फॉर्मल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ी।

ऑन-फील्ड अंपायर अहसान रजा, आसिफ याकूब, थर्ड अंपायर राशिद रियाज और फोर्थ अंपायर फैसल अफरीदी ने आरोप लगाए। लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम ऑफिशियल फटकार, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 परसेंट जुर्माना और एक या दो डिमेरिट पॉइंट्स लगते हैं।

