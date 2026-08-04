पाकिस्तान का दूसरे टेस्ट में धमाका, अब्दुल्ला शफीक ने ठोका शतक; बाबर आजम ने भी काटा गदर
वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन अब तक किया है। अब्दुल्लाह शफीक शतक जड़ चुके हैं, जबकि बाबर आजम भी शतक के करीब है। रनों के मामले में अभी पाकिस्तान मैच है, लेकिन मैच में आगे है।
वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच के दो दिन के खेल के बाद पाकिस्तान ने राहत की सांस ली होगी। पाकिस्तान की टीम ने इस मैच में वापसी कर ली है। एक बल्लेबाज ने शतक जड़ दिया है, जबकि बाबर आजम भी शतक के करीब पहुंच गए हैं। वहीं, एक बल्लेबाज ने 55 रन बनाकर शुरुआत अच्छी दिलाई थी। पाकिस्तान अभी भी पहली पारी के आधार पर करीब 80 रनों से पीछे है, लेकिन मैच में काफी आगे नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 ही विकेट अभी तक पहली पारी में पाकिस्तान ने गंवाए हैं और रन 260 से ज्यादा बना लिए हैं। पहला मुकाबला पाकिस्तान की टीम हार गई थी। ऐसे में सीरीज में बराबरी चाहिए तो फिर यह मैच जीतना ही होगा।
मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। कैरेबियाई टीम को शुरुआत ठीकठाक मिली। 49 रनों पर पहला विकेट गंवाया था। हालांकि, इसके बाद छोटी-छोटी साझेदारियां हुईं और विकेट गिरते चले गए। 173 रन पर 5 विकेट वेस्टइंडीज ने खो दिए थे। इसके बाद 96 रनों की साझेदारी हुई, जिससे मेजबानों ने वापसी की। 105.4 ओवर में टीम 344 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। 74 रन जस्टिन ग्रीव्स ने बनाए थे, जबकि कप्तान रोस्टन चेज ने 70 रनों की पारी खेली। 46 रन ब्रैंडन किंग ने बनाए थे। पाकिस्तान की ओर से 4 विकेट साजिद खान ने चटकाए, जबकि 2-2 विकेट मोहम्मद अली, उबैद शाह और अली उस्मान को मिले।
पाकिस्तान को मिली अच्छी शुरुआत
वहीं, जब पाकिस्तान की टीम पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो 34 रन पर पहला विकेट गिर गया था। इसके बाद एक साझेदारी 60 रनों से ज्यादा की हुई तो दूसरा विकेट गिर गया, लेकिन इसके बाद अब्दुल्लाह शफीक और कप्तान बाबर आजम ने मोर्चा संभाला और दूसरे दिन के खेल के समापन तक टीम को 266 रनों तक पहुंचाया। दो ही विकेट अभी तक पाकिस्तान ने गंवाए हैं। इमाम उल हक 14 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि अजान अवैस ने 55 रनों की पारी खेली। वहीं, शफीक 107 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि कप्तान बाबर आजम भी 86 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। पाकिस्तान का स्कोर 66 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 266 है। अभी पाकिस्तान 78 रनों से पीछे है, लेकिन मैच में काफी आगे नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान इस मैच में 100 रनों की बढ़त भी ले लेता है तो फिर मेजबानों पर दबाव होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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