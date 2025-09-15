Pakistan need to play better cricket against the best teams says Mike Hesson ind vs pakistan asia cup सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलना होगा: हेसन, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan need to play better cricket against the best teams says Mike Hesson ind vs pakistan asia cup

सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलना होगा: हेसन

पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने भारत के खिलाफ मैच में हार पर कहा कि उनके बल्लेबाजों ने उम्मीद के हिसाब से बैटिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि टीम ने 20 से 30 रन कम बनाए, इस वजह से उस स्कोर को डिफेंड करना मुश्किल था। हेसन ने उम्मीद जताई कि ये स्थिति जल्द बदलेगी और टीम बैटिंग-बोलिंग दोनों में बेहतर करेगी. 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, वार्ताMon, 15 Sep 2025 03:07 PM
share Share
Follow Us on
सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलना होगा: हेसन

पाकिस्तान की टीम के कोच माइक हेसन ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलना होगा। भारत के हाथों मिली सात विकेट से हार के बाद हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बल्लेबाजी उम्मीद के हिसाब से नहीं रही।

उन्होंने कहा, "आज हम परास्त हुए। मुझे नहीं लगता कि हम इससे बच सकते हैं। हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। हमने शायद 20 या 30 रन कम बनाए और हम सब जानते हैं कि बीच के ओवरों में हम पर दबाव बना। एक अच्छे गेंदबाजी आक्रमण के सामने बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने मैदान में कड़ी टक्कर दी, हालांकि स्कोर काफी नहीं था।"

हेसन ने कहा, “पिछले कुछ मैचों तक साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ने सलामी बल्लेबाजी करते हुए 40 की औसत से रन बनाए थे और उन्होंने खास तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया था। सैम हमारे लिए एक अहम खिलाड़ी हैं और किसी भी टीम के लिए अच्छी शुरुआत करना बेहद जरूरी है। चार मैच पहले हम ऊपरी क्रम में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, हमने वहां थोड़ी लय खो दी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों जल्द ही स्थिति बदल देंगे।”

ये भी पढ़ें:अक्षर पटेल को लेकर रोहित शर्मा की रणनीति पर आगे बढ़ रहे सूर्यकुमार यादव
ये भी पढ़ें:सूर्यकुमार, अभिषेक या कुलदीप; पाकिस्तान के खिलाफ कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच?

उन्होंने कहा, "बल्लेबाजी में शुरुआत में हम थोड़े ज्यादा ही आक्रामक थे। गेंद पिच पर रुक रही थी, जैसा कि हमने उम्मीद की थी, लेकिन हम उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए जितनी हम उम्मीद करते। पावरप्ले के आखिर में हम मैच में थे और फिर हम दबाव में आ गए। आप जितने ज़्यादा बड़े मैच खेलेंगे, आपको अपने खेल पर उतना ही ज़्यादा भरोसा होगा। हमारे पास निश्चित रूप से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी जगह बना रहे हैं। वे इस लड़ाई में बने रहना चाहते हैं, और हम कुछ ही दिनों में और मजबूत होकर वापसी करेंगे।"

पाकिस्तान के कोच ने कहा, “हम तीन दिन में मैदान पर उतरेंगे। हमें गेंद और बल्ले, दोनों से आज से बेहतर खेलना होगा। हमें शुरुआत में गेंद के साथ अधिक अनुशासित होना होगा। मैं मैदान पर हमारे संघर्ष से वाकई बहुत खुश हूं, जहां हमने जबरदस्त जज्बा दिखाया। बुधवार को हमें इससे भी ज्यादा जज्बा दिखाने की जरूरत होगी। अगर हम ऐसा कर पाए, तो हमें सुपर 4 में एक और मौका मिलने की उम्मीद है, जहां हमें आज रात से बेहतर क्रिकेट खेलना होगा। मुझे इस टीम पर पूरा भरोसा है।”

India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Pakistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,IND vs PAK Live , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |