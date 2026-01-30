Cricket Logo
टी20 विश्व कप पर आज फैसला ले सकता है पाकिस्तान, नकवी-शरीफ मीटिंग के डीटेल आए सामने

टी20 विश्व कप पर आज फैसला ले सकता है पाकिस्तान, नकवी-शरीफ मीटिंग के डीटेल आए सामने

संक्षेप:

टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश का पत्ता कटने के बाद पीसीबी भी टूर्नामेंट के बहिष्कार या फिर भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच के बायकॉट पर विचार कर रहा है। इस बीच इस हफ्ते की शुरुआत में नकवी और पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के बीच हुई बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई थी, उसका डीटेल सामने आया है।

Jan 30, 2026 10:51 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा या नहीं, उस पर शुक्रवार को तस्वीर साफ हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि वर्ल्ड कप को लेकर अंतिम फैसला शुक्रवार यानी 30 जनवरी या फिर अगले सोमवार यानी 2 फरवरी को लिया जाएगा। दरअसल वर्ल्ड कप से बांग्लादेश का पत्ता कटने के बाद पीसीबी भी टूर्नामेंट के बहिष्कार या फिर भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच के बायकॉट पर विचार कर रहा है। इस बीच इस हफ्ते की शुरुआत में नकवी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई थी, उसका डीटेल सामने आया है।

बांग्लादेश मसले पर आईसीसी से नाराज है पाकिस्तान

बांग्लादेश मसले को आईसीसी ने जिस तरह से हैंडल किया है, उससे पाकिस्तान नाराज है। उसने आईसीसी से मांग की थी कि बांग्लादेश के मैचों को भारत से बाहर कराया जाए और उन मैचों की मेजबानी तक की भी पेशकश की थी। बीसीबी 'सुरक्षा कारणों' से अपने मैच भारत से बाहर कराने पर अड़ा रहा। आईसीसी ने उसकी मांगों को ठुकरा दिया और आखिरकार भारत में न खेलने की जिद की वजह से बांग्लादेश का वर्ल्ड कप से पत्ता कट गया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को जगह मिली।

विश्व कप से बांग्लादेश का पत्ता कटने के बाद पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सोमवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि पीएम के साथ उनकी मीटिंग प्रोडक्टिव रही है। अब उस मुलाकात के 4 दिन बाद उसके डीटेल सामने आए हैं।

मोहसिन नकवी-शहबाज शरीफ की मीटिंग में क्या हुआ था?

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ से कहा कि उनकी इकलौती प्राथमिकता पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य की रक्षा करना और आईसीसी और उसके सदस्य बोर्डों के साथ स्थिर रिश्ता बरकरार रखना है।

पीटीआई ने नवकी-शरीफ बैठक की अंदरुनी बातों से वाकिफ एक सूत्र के हवाले से लिखा है, 'जब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिले तब उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिन भी विकल्पों पर विचार हो रहा है वो सभी पाकिस्तान क्रिकेट के एक स्थिर और समृद्ध भविष्य को सुनिश्चित करने वाले होने चाहिए। साथ ही आईसीसी और बोर्ड मेंबर्स के साथ अच्छे रिश्तें को संजोने वाले होने चाहिए।'

इशारा तो यही है- वर्ल्ड कप का बहिष्कार नहीं करेगा पाकिस्तान

26 जनवरी को हुई मीटिंग के बाद नकवी ने कहा था कि पीसीबी पाकिस्तान सरकार की तरफ से अंतिम निर्णय का इंतजार कर रही है और इस बाबत आधिकारिक घोषणा शुक्रवार या सोमवार को हो सकती है। मीटिंग के जो डीटेल सामने आए हैं, उससे तो यही इशारा मिलता है कि पाकिस्तान शायद ही टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करे।

पाकिस्तान मीडिया में चल रही अटकलों के मुताबिक पाकिस्तानी टीम टी20 वर्ल्ड में हिस्सा लेने से पीछे हट सकती है या फिर भारत के खिलाफ अपने ग्रुप ए मैच को खेलने से इनकार कर सकती है। वैसे अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आईसीसी की तरफ से सस्पेंशन के साथ-साथ उन्हें ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से मुकदमों का भी सामना करना पड़ सकता है।

