पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि, लेकिन भारत मेरी मातृभूमि…दानिश कनेरिया को क्यों कहनी पड़ी ये बात?

दानिश कनेरिया ने X पर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखते हुए कहा कि पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन भारत मेरी मातृभूमि है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी भारतीय नागरिकता लेने की कोई योजना नहीं है। बता दें, कनेरिया वर्तमान में अपने परिवार के साथ यूएई में रहते हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 11:50 AM
पिछले कुछ समय से अफवाओं का बाजार इस बात से गर्म है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया भारत की नागरिकता लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सभी अफवाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए कनेरिया ने सफाई दी है। दानिश कनेरिया ने X पर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखते हुए कहा कि पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन भारत मेरी मातृभूमि है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी भारतीय नागरिकता लेने की कोई योजना नहीं है। बता दें, कनेरिया वर्तमान में अपने परिवार के साथ यूएई में रहते हैं।

कनेरिया, जो धर्म से हिंदू हैं, ने भेदभाव का सामना करने की बात स्वीकार करते हुए अपनी पाकिस्तानी नागरिकता पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने उन अटकलों का जवाब दिया कि भारत के आंतरिक मामलों के बारे में उनकी सकारात्मक टिप्पणियां भारतीय नागरिकता की इच्छाओं से प्रेरित थीं।

दानिश कनेरिया ने X पर लिखा, ‘हाल ही में, मैंने कई लोगों को मुझसे सवाल करते देखा है, पूछते हुए कि मैं पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलता, भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी क्यों करता हूं, और कुछ तो यह भी आरोप लगाते हैं कि मैं यह सब भारतीय नागरिकता के लिए करता हूं। मुझे लगता है कि यह बात साफ करना जरूरी है।

पाकिस्तान और उसके लोगों से, मुझे बहुत कुछ मिला है, खासकर आवाम का प्यार। लेकिन उस प्यार के साथ-साथ, मुझे पाकिस्तानी अधिकारियों और पीसीबी से गहरे भेदभाव का भी सामना करना पड़ा, जिसमें जबरन धर्मांतरण के प्रयास भी शामिल हैं।

भारत और उसकी नागरिकता के बारे में, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। पाकिस्तान मेरी जन्मभूमि हो सकता है, लेकिन भारत, मेरे पूर्वजों की भूमि, मेरी मातृभूमि है। मेरे लिए, भारत एक मंदिर के समान है। फिलहाल, मेरी भारतीय नागरिकता लेने की कोई योजना नहीं है। अगर भविष्य में मेरे जैसा कोई ऐसा करने का फैसला करता है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए सीएए पहले से ही लागू है।

इसलिए, जो लोग दावा करते हैं कि मेरे शब्द या कार्य नागरिकता की इच्छा से प्रेरित हैं, वे पूरी तरह से गलत हैं। मैं धर्म के लिए खड़ा रहूंगा और उन राष्ट्र-विरोधियों और छद्म-धर्मनिरपेक्षतावादियों का पर्दाफाश करता रहूंगा जो हमारे मूल्यों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।

मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित लोगों, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित और खुश हूं। मेरा भाग्य भगवान राम के हाथों में है। जय श्री राम’

