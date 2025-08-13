पाकिस्तान की वनडे मैच में शर्मनाक हार, वेस्टइंडीज ने बदल दिया 50 साल पुराना इतिहास

पाकिस्तान की टीम को वनडे मैच में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। वेस्टइंडीज ने 50 साल पुराना इतिहास बदल दिया। 1975 से दोनों देशों के बीच वनडे मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन पहली बार पाकिस्तान 200+ रन से हारा है।

पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मंगलवार 12 अगस्त को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम को 202 रनों से हार मिली। इसी के साथ पाकिस्तान की टीम इस वनडे सीरीज को भी हार गई, जबकि 50 साल पुराना इतिहास भी वेस्टइंडीज की टीम ने बदल दिया। पाकिस्तान की टीम को अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास की चौथी और वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 1975 से वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन पहली बार पाकिस्तान की टीम 200 से ज्यादा रनों से कैरेबियाई टीम के खिलाफ वनडे मैच में हारी है। अभी तक 150 रनों की हार वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में पाकिस्तान की सबसे शर्मनाक हार थी, लेकिन 12 अगस्त को यह रिकॉर्ड और भी शर्मनाक हो गया, जब पाकिस्तान की टीम को चौथी बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 या इससे ज्यादा रनों से हार झेलनी पड़ी। पूरी टीम महज 92 रनों पर ऑलआउट हो गई।