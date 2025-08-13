Pakistan lost an ODI match by a margin of more than 200 runs against the West Indies team first time in 50 years पाकिस्तान की वनडे मैच में शर्मनाक हार, वेस्टइंडीज ने बदल दिया 50 साल पुराना इतिहास, Cricket Hindi News - Hindustan
Pakistan lost an ODI match by a margin of more than 200 runs against the West Indies team first time in 50 years

पाकिस्तान की वनडे मैच में शर्मनाक हार, वेस्टइंडीज ने बदल दिया 50 साल पुराना इतिहास

पाकिस्तान की टीम को वनडे मैच में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। वेस्टइंडीज ने 50 साल पुराना इतिहास बदल दिया। 1975 से दोनों देशों के बीच वनडे मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन पहली बार पाकिस्तान 200+ रन से हारा है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Aug 2025 08:55 AM
पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मंगलवार 12 अगस्त को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम को 202 रनों से हार मिली। इसी के साथ पाकिस्तान की टीम इस वनडे सीरीज को भी हार गई, जबकि 50 साल पुराना इतिहास भी वेस्टइंडीज की टीम ने बदल दिया। पाकिस्तान की टीम को अपने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास की चौथी और वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 1975 से वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं, लेकिन पहली बार पाकिस्तान की टीम 200 से ज्यादा रनों से कैरेबियाई टीम के खिलाफ वनडे मैच में हारी है। अभी तक 150 रनों की हार वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मैच में पाकिस्तान की सबसे शर्मनाक हार थी, लेकिन 12 अगस्त को यह रिकॉर्ड और भी शर्मनाक हो गया, जब पाकिस्तान की टीम को चौथी बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 या इससे ज्यादा रनों से हार झेलनी पड़ी। पूरी टीम महज 92 रनों पर ऑलआउट हो गई।

पाकिस्तान की वनडे टीम को इससे पहले फरवरी 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 150 रनों से हार मिली थी, जो अब तक पाकिस्तान के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे शर्मनाक हार थी। वहीं, 200 रनों से ज्यादा की हार पाकिस्तान को 2009 में श्रीलंका के खिलाफ, 2023 में भारत के खिलाफ और 2002 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली है। 234 रन से पाकिस्तान को श्रीलंका ने, 228 रनों से पाकिस्तान को भारत ने और 224 रनों से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान टीम की हालत इस समय बहुत ही ज्यादा दयनीय लग रही है, क्योंकि टी20 सीरीज भी पाकिस्तान की टीम हाल ही में बांग्लादेश से हार गई थी। अब पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी।