पाकिस्तान ने किया टी20 वर्ल्ड कप का आगाज, मगर नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी; जानें क्या है वजह

संक्षेप:

पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स मैच से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है, मगर ओपनिंग सेरेमनी इस मैच से पहले नहीं हुआ। बता दें, पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है।

Feb 07, 2026 11:18 am IST
पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड मैच से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है। यह मैच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मैच से पहले टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, जिस वजह से फैंस हैरान और परेशान है। आमतौर पर टूर्नामेंट के पहले मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है जिसमें बड़े-बड़े कलाकार हिस्सा लेते हैं। बता दें, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगाज ने नीदरलैंड्स के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। कोलंबो में ओवरकास्ट कंडीशन के चलते पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग चुनी है।

पाकिस्तान के मैच से पहले क्यों नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी?

पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स मैच से पहले टी20 वर्ल्ड कप की सेरेमनी नहीं हुई। इसका कारण है कि टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान भारत है। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच यह मैच कोलंबो में खेला जा रहा है। आज शाम सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया यूएसए के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी, इस मैच से पहले टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें बड़े-बड़े कलाकार हिस्सा लेंगे।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी ओपनिंग सेरेमनी

ओपनिंग सेरेमनी में ICC चेयरमैन जय शाह और पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टूर्नामेंट ट्रॉफी का स्वागत करेंगे, जिन्होंने 2024 में भारत को खिताब दिलाया था। उनके साथ हर हिस्सा लेने वाले देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 बच्चे होंगे, और साथ मिलकर, वे आधिकारिक तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 को खुला घोषित करेंगे।

टी20 वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी में कौन परफॉर्म करेगा?

फैंस हाई-एनर्जी म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस का इंतजार कर सकते हैं: मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह एक पावर-पैक्ड लाइव एक्ट के साथ इवेंट की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दुनिया की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही डांसर्स के एक बड़े ग्रुप के साथ एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देंगी। सेरेमनी का अंत दोनों कलाकारों के एक साथ मिलकर एक शानदार जॉइंट फिनाले के साथ होगा।

