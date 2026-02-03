विश्व कप: ICC के संभावित ऐक्शन से निपटने की तैयारी में PCB, 2018 के BCCI विवाद में देख रहा उम्मीद

संक्षेप: पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का नतीजा क्या हो सकता है। आईसीसी ने उसे पुनर्विचार की नसीहत देते हुए चेतावनी भी दे रखी है। इस बीच डॉन की एक रिपोर्ट की माने तो पीसीबी इस तैयारी में जुटा है कि आईसीसी की तरफ से संभावित कार्रवाई से कैसे निपटा जाए।

पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का नतीजा क्या हो सकता है। आईसीसी ने उसे पुनर्विचार की नसीहत देते हुए चेतावनी भी दे रखी है इसके बाद भी पीसीबी अपने रुख से अब तक पीछे नहीं हटा है। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो पीसीबी इस तैयारी में जुटा है कि आईसीसी की तरफ से संभावित कार्रवाई से कैसे निपटा जाए। उसे 2018 में बीसीसीआई से हुए एक विवाद में अपने लिए उम्मीद नजर आ रही है।

वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करने पर पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से निलंबन, प्रतिबंधन, वित्तीय जुर्माने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उसे विश्व कप से भी निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा उसे ब्रॉडकास्टर की तरफ से भारी-भरकम हर्जाने के मुकदमे को भी झेलना पड़ सकता है।

पहले जब टीमों ने विश्व कप मैच नहीं खेले तो नहीं लगा जुर्माना वैसे ऐसा पहली बार नहीं होगा जब कोई टीम विश्व कप के किसी मैच में खेलने से इनकार करे। 1996 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने अपनी-अपनी सरकारों के निर्देश पर सुरक्षा कारणों से श्रीलंका के खिलाफ मैच नहीं खेला था। इसी तरह 2003 के विश्व कप में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड ने केन्या के खिलाफ मैच नहीं खेला था। 2009 में टी20 विश्व कप इंग्लैंड में हुआ था। तब इंग्लैंड के साथ राजनीतिक तनाव की वजह से जिम्बाब्वे विश्व कप से ही हट गया था।

इन सभी मामलों में आईसीसी ने संबंधित टीमों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। हालांकि तब टीमों ने काफी पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि वे अमुक देश में या अमुक टीम के खिलाफ नहीं खेलेंगी। पाकिस्तान का मामला अलग है। उसने विश्व कप शुरू होने से महज एक हफ्ते पहले इस तरह का फैसला लिया है।

क्या था 2018 का पीसीबी-बीसीसीआई विवाद? पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी को 2018 में बीसीसीआई के साथ हुए एक विवाद के नतीजों में खुद के लिए उम्मीद दिख रही है। अगर आईसीसी उस पर कार्रवाई करती है तो वो 2018 के विवाद के आधार पर उसे चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।

वर्ष 2014 में पीसीबी और बीसीसीआई के बीच इस बात पर सहमति बनी थी 2015 से 2023 के बीच दोनों देशों के बीच 6 द्विपक्षीय सीरीज खेली जाएंगी। उसी के बाद पीसीबी ने आईसीसी के 'बिग थ्री' रेवेन्यू मॉडल का समर्थन किया था जिसके मुताबिक भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आईसीसी के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा मिलने का प्रावधान था।

तब पीसीबी ने बीसीसीआई से मांगा था 7 करोड़ डॉलर का मुआवजा भारत ने जब पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट रिश्ते खत्म कर दिए तब पीसीबी ने बीसीसीआई के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। उसे आईसीसी के डिस्प्युट रिजोलूशन कमिटी (DRC) में ये दावा किया कि भारत ने द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज खेलने के समझौते को तोड़ा है जिससे उसे बड़ा वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है। पीसीबी ने डीआरसी में बीसीसीआई से करीब 7 करोड़ डॉलर (तब करीब 447 करोड़ रुपये) का मुआवजा मांगा था।

पीसीबी ने आरोप लगाया था कि बीसीसीआई ने 2014 में साइन किए गए एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) का उल्लंघन किया है। जवाब में बीसीसीआई ने कहा था कि 2014 का डॉक्यूमेंट एक प्रपोजल लेटर था जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार नहीं था। भारतीय बोर्ड ने ये भी कहा था कि द्विपक्षीय सीरीज खेलना सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने पर निर्भर है। सरकार ने इजाजत नहीं दी इसलिए द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेले।

कानूनी लड़ाई में पीसीबी की हुई थी करारी हार, उल्टे पैसे देने पड़े उस कानूनी लड़ाई में पीसीबी की बुरी तरह हार हुई थी। तीन सदस्यों वाले डीआरसी पैनल ने पीसीबी के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं,बीसीसीआई को इस कानूनी लड़ाई में जितना खर्च का सामना करना पड़ा, उसका 60 प्रतिशत पीसीबी को भुगतान करना पड़ा। आईसीसी के प्रशासनिक खर्च का भी 60 प्रतिशत पीसीबी को चुकाना पड़ा था।