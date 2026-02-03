Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan is strategizing to deal with ICC action if it takes action sees hope in 2018 BCCI controversy
विश्व कप: ICC के संभावित ऐक्शन से निपटने की तैयारी में PCB, 2018 के BCCI विवाद में देख रहा उम्मीद

विश्व कप: ICC के संभावित ऐक्शन से निपटने की तैयारी में PCB, 2018 के BCCI विवाद में देख रहा उम्मीद

संक्षेप:

पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का नतीजा क्या हो सकता है। आईसीसी ने उसे पुनर्विचार की नसीहत देते हुए चेतावनी भी दे रखी है। इस बीच डॉन की एक रिपोर्ट की माने तो पीसीबी इस तैयारी में जुटा है कि आईसीसी की तरफ से संभावित कार्रवाई से कैसे निपटा जाए।

Feb 03, 2026 04:46 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का नतीजा क्या हो सकता है। आईसीसी ने उसे पुनर्विचार की नसीहत देते हुए चेतावनी भी दे रखी है इसके बाद भी पीसीबी अपने रुख से अब तक पीछे नहीं हटा है। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो पीसीबी इस तैयारी में जुटा है कि आईसीसी की तरफ से संभावित कार्रवाई से कैसे निपटा जाए। उसे 2018 में बीसीसीआई से हुए एक विवाद में अपने लिए उम्मीद नजर आ रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करने पर पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से निलंबन, प्रतिबंधन, वित्तीय जुर्माने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उसे विश्व कप से भी निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा उसे ब्रॉडकास्टर की तरफ से भारी-भरकम हर्जाने के मुकदमे को भी झेलना पड़ सकता है।

पहले जब टीमों ने विश्व कप मैच नहीं खेले तो नहीं लगा जुर्माना

वैसे ऐसा पहली बार नहीं होगा जब कोई टीम विश्व कप के किसी मैच में खेलने से इनकार करे। 1996 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने अपनी-अपनी सरकारों के निर्देश पर सुरक्षा कारणों से श्रीलंका के खिलाफ मैच नहीं खेला था। इसी तरह 2003 के विश्व कप में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड ने केन्या के खिलाफ मैच नहीं खेला था। 2009 में टी20 विश्व कप इंग्लैंड में हुआ था। तब इंग्लैंड के साथ राजनीतिक तनाव की वजह से जिम्बाब्वे विश्व कप से ही हट गया था।

ये भी पढ़ें:भारत के साथ वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार पर पाकिस्तान लेगा यू-टर्न? लगता तो नहीं

इन सभी मामलों में आईसीसी ने संबंधित टीमों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। हालांकि तब टीमों ने काफी पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि वे अमुक देश में या अमुक टीम के खिलाफ नहीं खेलेंगी। पाकिस्तान का मामला अलग है। उसने विश्व कप शुरू होने से महज एक हफ्ते पहले इस तरह का फैसला लिया है।

क्या था 2018 का पीसीबी-बीसीसीआई विवाद?

पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी को 2018 में बीसीसीआई के साथ हुए एक विवाद के नतीजों में खुद के लिए उम्मीद दिख रही है। अगर आईसीसी उस पर कार्रवाई करती है तो वो 2018 के विवाद के आधार पर उसे चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।

ये भी पढ़ें:T20 WC: ICC-पाकिस्तान में बैक चैनल बातचीत, PCB के रुख से ECB और CA नाराज

वर्ष 2014 में पीसीबी और बीसीसीआई के बीच इस बात पर सहमति बनी थी 2015 से 2023 के बीच दोनों देशों के बीच 6 द्विपक्षीय सीरीज खेली जाएंगी। उसी के बाद पीसीबी ने आईसीसी के 'बिग थ्री' रेवेन्यू मॉडल का समर्थन किया था जिसके मुताबिक भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आईसीसी के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा मिलने का प्रावधान था।

तब पीसीबी ने बीसीसीआई से मांगा था 7 करोड़ डॉलर का मुआवजा

भारत ने जब पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट रिश्ते खत्म कर दिए तब पीसीबी ने बीसीसीआई के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। उसे आईसीसी के डिस्प्युट रिजोलूशन कमिटी (DRC) में ये दावा किया कि भारत ने द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज खेलने के समझौते को तोड़ा है जिससे उसे बड़ा वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है। पीसीबी ने डीआरसी में बीसीसीआई से करीब 7 करोड़ डॉलर (तब करीब 447 करोड़ रुपये) का मुआवजा मांगा था।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान करेगा भारत के खिलाफ विश्व कप मैच का बायकॉट, क्या पहले भी हुआ है ऐसा?

पीसीबी ने आरोप लगाया था कि बीसीसीआई ने 2014 में साइन किए गए एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) का उल्लंघन किया है। जवाब में बीसीसीआई ने कहा था कि 2014 का डॉक्यूमेंट एक प्रपोजल लेटर था जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार नहीं था। भारतीय बोर्ड ने ये भी कहा था कि द्विपक्षीय सीरीज खेलना सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने पर निर्भर है। सरकार ने इजाजत नहीं दी इसलिए द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेले।

कानूनी लड़ाई में पीसीबी की हुई थी करारी हार, उल्टे पैसे देने पड़े

उस कानूनी लड़ाई में पीसीबी की बुरी तरह हार हुई थी। तीन सदस्यों वाले डीआरसी पैनल ने पीसीबी के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं,बीसीसीआई को इस कानूनी लड़ाई में जितना खर्च का सामना करना पड़ा, उसका 60 प्रतिशत पीसीबी को भुगतान करना पड़ा। आईसीसी के प्रशासनिक खर्च का भी 60 प्रतिशत पीसीबी को चुकाना पड़ा था।

एआई से तैयार इन्फोग्राफिक

अबकी तो पीसीबी बनाम आईसीसी की लड़ाई हो जाएगी

पीसीबी को इसमें उम्मीद दिख रही है कि डीआरसी में बीसीसीआई ने द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलने का मुख्य कारण सरकार के फैसले को बताया था। उसे लग रहा कि वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला भी पाकिस्तान सरकार का है, लिहाजा उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन पीसीबी शायद भूल रहा कि यहां मामला दो बोर्डों के बीच नहीं है (जैसे 2018 में पीसीबी बनाम बीसीसीआई), बल्कि सीधे आईसीसी से है। ये कानूनी लड़ाई पीसीबी बनाम आईसीसी की होगी और इसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 Pakistan Cricket Board अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।