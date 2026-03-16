'पाकिस्तान एसोसिएट टीम बनती जा रही है, लोग जिम्बाब्वे जैसा बर्ताव कर रहे हैं; शर्म करो'
अहमद शहजाद ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद, आपने कोई बदलाव नहीं किया। आप अचानक से नए खिलाड़ियों को ले आए। अब जब आप सीरीज हार गए हैं, तो आप प्लेइंग XI में नए खिलाड़ियों के होने का बहाना बना रहे हैं।
शाहीन अफरीदी की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान का बांग्लादेश के हाथों इस तरह हारना ना उनके फैंस और ना ही पूर्व खिलाड़ियों को रास आया है। एक पूर्व खिलाड़ी ने तो यह भी कह दिया है कि पाकिस्तान एसोसिएट टीम बनती जा रही है, लोग उनके साथ जिम्बाब्वे जैसा बर्ताव कर रहे हैं। बता दें, तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 291 रनों का टारगेट मिला था, सलमान आगा के शतक के बावजूद पाकिस्तान इस स्कोर का पीछा नहीं कर पाया और पूरी टीम 279 रनों पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने 11 साल बाद पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीती।
पाकिस्तान की इस हार पर पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने खूब गुस्सा निकाला। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद, आपने कोई बदलाव नहीं किया। आप अचानक से नए खिलाड़ियों को ले आए। अब जब आप सीरीज हार गए हैं, तो आप प्लेइंग XI में नए खिलाड़ियों के होने का बहाना बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। जब आप अपनी गलतियाँ नहीं मानते, तो आप जिदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आप एक एसोसिएट टीम बनने जा रहे हैं। आप किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता। जब आपने टॉस जीता, तो आपने गेंदबाजी करने का फैसला क्यों किया? जब आपके सीनियर खिलाड़ी इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो आप नए खिलाड़ियों से क्या उम्मीद करते हैं?
आपने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। अगर आप कुछ करना चाहते, तो अब तक कर चुके होते। आप बड़ी टीमों के खिलाफ कभी नहीं जीतते, और फिर आप बाहर आकर कहते हैं, 'हमने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल की।' यह मत भूलिए, उन्होंने कभी भी अपनी पूरी मज़बूत टीम के साथ मैच नहीं खेला। आप एक एसोसिएट टीम बनते जा रहे हैं।
लोग अब आपके साथ जिम्बाब्वे जैसा बर्ताव कर रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि हम रन-रेट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। थोड़ी तो शर्म करो।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें