बांग्लादेश के बाहर होने से पाकिस्तान आगबबूला, ले सकता है वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला
टी-20 वर्ल्ड कप से आईसीसी ने बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर बाहर करते हुए स्कॉटलैंड को जगह दे दी है। आईसीसी का यह फैसला पाकिस्तान को गवारा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही बीसीसी के पक्ष में दिख रहा था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश जिसने भारत में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलने से इनकार कर दिया है के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और उसे टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
मीडिया से बातचीत के दौरान मोहसिन नकवी ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार को देखते हुए पाकिस्तान भी विश्व कप ना खेलने का मन बना रहा है। अगर पाकिस्तान की सरकार बोर्ड को आदेश देती है कि आगामी विश्व कप में हिस्सा नहीं लेना है तो पाकिस्तान अपने आप खुद को बाहर कर लेगा। उन्होंने कहा टीम का विश्व कप में हिस्सा लेना पूरी तरह से सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।
PCB प्रमुख मोहसिन नकवी ने बयान दिया कि वे इस बात पर निर्णय लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं कि टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी या नहीं। नकवी के इस बयान ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है, क्योंकि टूर्नामेंट की तैयारियों के बीच इस तरह की अनिश्चितता बड़े सवाल खड़े करती है।
बैकअप के लिए तैयार रहे ICC
नकवी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को भी स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने का फैसला यानी पुल आउट करता है, तो ICC को वेटिंग लिस्ट में अगली टीम के साथ तैयार रहना चाहिए। यह संकेत देता है कि पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर बोर्ड किसी भी विकल्प के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब गेंद पूरी तरह पाकिस्तान सरकार के पाले में डाल दी है और आईसीसी को चेतावनी दी है कि अगर सरकार बोर्ड को आदेश देती है तो वह टी-20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के हटने की स्थिति में ICC को तुरंत दूसरी टीम को शामिल करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है तो इसके आयोजन और शेड्यूल पर इस फैसले का बड़ा असर पड़ सकता है।