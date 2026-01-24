Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan is angry about Bangladeshs exclusion they might decide not to participate in the World Cup
बांग्लादेश के बाहर होने से पाकिस्तान आगबबूला, ले सकता है वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला

बांग्लादेश के बाहर होने से पाकिस्तान आगबबूला, ले सकता है वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला

संक्षेप:

PCB प्रमुख मोहसिन नकवी ने बयान दिया कि वे इस बात पर निर्णय लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं कि टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी या नहीं। नकवी के इस बयान ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है।

Jan 24, 2026 07:00 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टी-20 वर्ल्ड कप से आईसीसी ने बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर बाहर करते हुए स्कॉटलैंड को जगह दे दी है। आईसीसी का यह फैसला पाकिस्तान को गवारा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही बीसीसी के पक्ष में दिख रहा था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश जिसने भारत में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलने से इनकार कर दिया है के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और उसे टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीडिया से बातचीत के दौरान मोहसिन नकवी ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार को देखते हुए पाकिस्तान भी विश्व कप ना खेलने का मन बना रहा है। अगर पाकिस्तान की सरकार बोर्ड को आदेश देती है कि आगामी विश्व कप में हिस्सा नहीं लेना है तो पाकिस्तान अपने आप खुद को बाहर कर लेगा। उन्होंने कहा टीम का विश्व कप में हिस्सा लेना पूरी तरह से सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।

PCB प्रमुख मोहसिन नकवी ने बयान दिया कि वे इस बात पर निर्णय लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं कि टीम वर्ल्ड कप में खेलेगी या नहीं। नकवी के इस बयान ने क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है, क्योंकि टूर्नामेंट की तैयारियों के बीच इस तरह की अनिश्चितता बड़े सवाल खड़े करती है।

बैकअप के लिए तैयार रहे ICC

नकवी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को भी स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने का फैसला यानी पुल आउट करता है, तो ICC को वेटिंग लिस्ट में अगली टीम के साथ तैयार रहना चाहिए। यह संकेत देता है कि पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर बोर्ड किसी भी विकल्प के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब गेंद पूरी तरह पाकिस्तान सरकार के पाले में डाल दी है और आईसीसी को चेतावनी दी है कि अगर सरकार बोर्ड को आदेश देती है तो वह टी-20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के हटने की स्थिति में ICC को तुरंत दूसरी टीम को शामिल करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है तो इसके आयोजन और शेड्यूल पर इस फैसले का बड़ा असर पड़ सकता है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |