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पाकिस्तान ने PSL में लागू किया 2 प्लेइंग इलेवन का दिलचस्प नियम, टॉस के बाद किसी एक को चुनेगा कप्तान

Mar 27, 2026 10:24 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पीएसएल ने इस सीजन से ये नियम बनाया है कि टॉस से पहले दोनों टीमों के कप्तान मैच रेफरी को एक नहीं बल्कि दो-दो प्लेइंग इलेवन शीट सौंपेंगे। बाद में टॉस के नतीजे के हिसाब से कप्तान किसी एक प्लेइंग इलेवन शीट को चुनेंगे। 

पाकिस्तान ने PSL में लागू किया 2 प्लेइंग इलेवन का दिलचस्प नियम, टॉस के बाद किसी एक को चुनेगा कप्तान

पाकिस्तान सुपर लीग ने इस सीजन में एक बहुत ही दिलचस्प नियम लागू किया है। यह नियम टॉस और प्लेइंग इलेवन से जुड़ा है। जैसा कि क्रिकेट में नियम है कि टॉस से पहले दोनों टीमों के कप्तान मैच रेफरी को अपने प्लेइंग इलेवन की शीट सौंपते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट प्लेयर का नियम हो तो शीट में सब्स्टिट्यूट्स का भी नाम होता है। टॉस के बाद टीम उस प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं कर सकतीं। लेकिन पीएसएल ने नियम बनाया है कि टॉस से पहले दोनों टीमों के कप्तान मैच रेफरी को एक नहीं बल्कि दो-दो प्लेइंग इलेवन शीट सौंपेंगे। बाद में टॉस के नतीजे के हिसाब से कप्तान किसी एक प्लेइंग इलेवन शीट को चुनेंगे।

दो-दो प्लेइंग इलेवन शीट वाले इस नियम से कप्तानों को पिच ओस जैसे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए टीम संयोजन चुनने की आजादी मिलेगी। टॉस से पहले किसी भी टीम को ये तो पता होता नहीं कि मैच में उसे पहले बल्लेबाजी करनी है या गेंदबाजी। डे नाइट मैचों में ड्यू फैक्टर काफी अहम होता है। अब पीएसएल में इस नियम की वजह से कप्तान पहले बल्लेबाजी या पहले गेंदबाजी के हिसाब से अलग-अलग टीम कॉम्बिनेशन वाली 2 प्लेइंग इलेवन का प्लान कर सकते हैं। बाद में टॉस के नतीजे के हिसाब से मनचाही प्लेइंग इलेवन को चुन सकेंगे।

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पीएसएल ने ये नया नियम 'नॉमिनेशन ऐंड रीप्लेसमेंट ऑफ प्लेयर्स' सेक्शन में जोड़ा है। इसके क्लॉज 1.2.1 में कहा गया है, ‘टॉस से पहले हर कप्तान पीएसएल के मैच रेफरी को दो अलग-अलग प्लेइंग इलेवन की शीट सौंप सकता है। हर लाइनअप में 11 खिलाड़ी और अधिकतम 4 सब्स्टिड्यूट फील्डर होने चाहिए। टॉस के बाद हर कप्तान अपने सौंपे गए 2 लाइनअप में से किसी एक को फाइनल करेगा और चुनी हुई टीम शीट पर दस्तखत करेगा। एक बार जब फाइनल लाइनअप नॉमिनेट हो जाता है तब चुनी हुई प्लेइंग इलेवन में किसी भी खिलाड़ी को मैच शुरू होने से पहले बिना विपक्षी कप्तान की सहमति से नहीं बदला जा सकता।’

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पीएसएल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में दर्शकों की गैरमौजूदगी में टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया। इस मैच में लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समेन को 69 रनों से शिकस्त थी। पहले मैच में ओस का असर नहीं देखने को मिला।

शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी वाली लाहौर कलंदर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। फखर जमां ने 53, हसीबुल्लाह खान ने नाबाद 40 रन, मोहम्मद नईम ने 30 और सिकंदर रजा ने 24 रन का योगदान दिया।

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जवाब में हैदराबाद किंग्समेन की पूरी टीम 20 ओवरों में सिर्फ 130 रन पर सिमट गई। कप्तान मार्नस लाबुशेन ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। लाहौर की तरफ से उबैद शाह, सिकंदर रजा और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेट झटके। शाहीन शाह अफरीदी और मुस्तफिजुर रहमान ने एक-एक विकेट लिए।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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