पाकिस्तान ने दिवाली वाले दिन गालियां दी; यशवीर गौड़ ने बताई U19 एशिया कप जीतने के बाद एग्रेसिव सेलिब्रेशन की वजह
U19 एशिया कप में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन देखने लायक था। उन्हें रोकने के लिए कोच को बीच में आना पड़ा। यशवीर गौड़ ने अब इस सेलिब्रेशन को लेकर बात की है।
भारत ने पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता। 338 रनों के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए भारत एक समय हार की दहलीज पर था, मगर मोहित उल्वा की धमाकेदार पारी ने यह जीत पाकिस्तान के मुंह से छीन ली। मैच की आखिरी गेंद पर मात्र 1 विकेट से इस मैच को जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जोश में खिलाड़ी चिल्ला रहे थे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आगे जाकर भी इस जीत का जश्न मना रहे थे। भारत के इस एग्रेसिव सेलिब्रेशन की पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने खूब आलोचना की। कई क्रिकेट पंडितों ने कहा कि भारतीय प्लेयर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए थे। मगर अब यशवीर गौड़ ने बताया कि इसकी शुरुआत भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने दिवाली वाले दिन की थी।
भारत-पाकिस्तान की टीमें फाइनल से पहले दिवाली वाले दिन ग्रुप स्टेज मुकाबले में भिड़ी थी। इस मैच को पाकिस्तान ने 3 विकेट से जीता था। मैच के दौरान और जीत के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भारतीय खिलाड़ियों को गालियां दी थी। भारत वह मैच हार गया था जिस वजह से उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, मगर जैसे ही फाइनल की जीत मिली तो कोई खिलाड़ी खुदको रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि सभी खिलाड़ी इस मौके के इंतजार में ही थे।
स्पोर्ट्स टुडे से बात करते हुए यशवीर ने बताया कि टाइटल जीतने के बाद के जश्न में एक्स्ट्रा इमोशन क्यों था। यशवीर ने कहा, “हम दिवाली पर मैच हार गए थे। हमारे बीच कुछ कहा-सुनी हुई, जिसमें गाली-गलौज भी शामिल थी। मैच हारने के बाद हम कुछ नहीं कह सके। हम फाइनल का इंतजार कर रहे थे। हम अच्छा परफॉर्म करना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि इंडिया क्या कर सकता है।”
उन्होंने कहा कि इंडियन प्लेयर्स बस उसी बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे जो उन्होंने पहले महसूस किया था।
उन्होंने आगे कहा, “हम वही कर रहे थे जो उन्होंने किया था। वे चुप थे, और हम भी चुप थे। हमने इंडियन जर्सी पहनी हुई थी। हम इस पल का इंतजार कर रहे थे। हर कोई इमोशनल था।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें