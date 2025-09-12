भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर शुरू जुबानी जंग, कोच हेसन ने नवाज को कुलदीप से बेहतर स्पिनर बताया

पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन का मानना है कि मोहम्मद नवाज मौजूदा समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 मुकाबला खेला जाएगा।

एशिया कप में भारत के खिलाफ हाई प्रोफाइल मुकाबले से पहले पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने गुरुवार को बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज को ‘विश्व क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर’ करार दिया। नवाज ने हाल में शारजाह में त्रिकोणीय टी20 सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ पांच विकेट लिए थे। वह कलाई के स्पिनर सूफियान मुकीम और अबरार अहमद के साथ पाकिस्तान की धीमी गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

ओमान के खिलाफ पाकिस्तान के मैच से पहले हेसन से जब प्रेस कांफ्रेस में पूछा गया कि क्या रविवार का मैच कलाई के स्पिनरों (अबरार और सूफियान बनाम कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती) के बीच होगा तो उन्होंने कहा, ‘‘जब आपके पास ऐसे कलाई के स्पिनर हों तो पिच का उतना महत्व नहीं रहता। मुझे लगता है कि हमारी टीम की खूबसूरती यह है कि हमारे पास पांच स्पिनर हैं। हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, जो इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज हैं। पिछले छह महीनों से जब से वे टीम में वापस आए हैं, उनकी रैंकिंग इसी स्तर पर रही है। ’’

लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व मुख्य कोच माइक हेसन का यह दावा हैरानी भरा था क्योंकि ताजा आईसीसी टी20 रैंकिंग के अनुसार नवाज शीर्ष 15 में भी नहीं हैं। उनकी मौजूदा रैंकिंग 30 है। उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से हमारे पास अबरार और सूफियान हैं। सईम अयूब इस समय दुनिया के शीर्ष 10 आल राउंडर में शामिल हैं। ’’ हालांकि उनके इस दावे का भी आधार नहीं है।