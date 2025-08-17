पाकिस्तान के स्टार बाबर आजम की क्यों हो गई टीम से छुट्टी? कोच माइक हेसन ने खोल दी पोल

पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने बाबर आजम को टी20 और एशिया कप से बाहर किए जाने के पीछे की वजह बताई है। हेसन ने कहा है कि बाबर को स्पिनर के खिलाफ स्ट्राइक रेट बेहतर करने की सलाह दी गई है।

पाकिस्तान ने यूएई में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज और उसके बाद एशिया कप के लिए रविवार को 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी गयी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर टीम की घोषणा की, जिसमें तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम और बाएं हाथ के गेंदबाज सलमान मिर्जा शामिल हैं। बाबर आजम पिछले साल तक टी20 टीम के कप्तान थे लेकिन लगातार खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें एक बार फिर टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। टीम का ऐलान होने के बाद पाकिस्तान के व्हाइट बॉल क्रिकेट के मुख्य कोच माइक हेसन ने बाबर आजम को टीम में जगह नहीं देने पर चुप्पी तोड़ी है।

एशिया कप की शुरुआत नौ सितंबर से यूएई में टी-20 प्रारूप में होगी। इससे पहले सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम 29 अगस्त से सात सितंबर तक शारजाह में अफगानिस्तान और मेजबान यूएई के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान के मुख्य कोच ने खुलासा किया है कि पूर्व कप्तान को स्पिनरों के खिलाफ स्ट्राइक रेट बेहतर करने की सलाह दी गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बाबर अपनी टी20 इंटरनेशनल वापसी के लिए बिग बैश लीग में हिस्सा ले सकते हैं।

एशिया कप स्क्वॉड का ऐलान करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हेसन ने कहा, ''इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम को कुछ एरिया में काम करने के लिए कहा गया है। खासकर स्पिन के खिलाफ और उनके स्ट्राइक रेट पर। मैं जानता हूं कि वे इस समय इन पहलुओं पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाबर जैसे खिलाड़ी के पास बीबीएल में खेलने और टी20 क्रिकेट के उन क्षेत्रों में सुधार दिखाने का भी मौका है। वह इतना अच्छा खिलाड़ी है कि हम उसे नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते।''